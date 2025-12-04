Türkiye'nin turizm sektöründeki en önemli organizasyonları arasında yer alan TTI İzmir - 19. Uluslararası Turizm Ticaret Fuarı ve Kongresi, 3-5 Aralık 2025 tarihleri arasında Fuar İzmir'de kapılarını açtı. Bu yıl 19'uncusu düzenlenen fuar, yerli ve yabancı turizm profesyonellerini bir araya getirerek iş geliştirme, iş birliği ve bilgi paylaşımı için önemli bir platform sunuyor.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ ve TÜRSAB organizasyonuyla gerçekleştirilen fuar, üç gün boyunca sektörün en güncel trendlerini ziyaretçilere aktarıyor. Köklü tarihi, doğal güzellikleri ve güçlü fuarcılık geleneğiyle öne çıkan İzmir, uluslararası katılımcılara ilham veren bir atmosfer sağlıyor.

Fuar kapsamında Türkiye'nin farklı şehirlerine ait turizm değerleri, kültürel mirasları ve yöresel lezzetleri tanıtılırken, Adıyaman da turizm potansiyelini dünyaya duyurmak için stant açan iller arasında yer aldı.

Adıyaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilileri, 54 ülke ile Türkiye'nin 30 şehrinin katıldığı açılışta yerlerini aldıklarını, kentin tarihi ve kültürel zenginliklerini ziyaretçilere tanıttıklarını ifade etti.

Nemrut Dağı, Kommagene uygarlığı, Perre Antik Kenti, Cendere Köprüsü gibi turizm destinasyonları ile öne çıkan Adıyaman, fuar süresince iş birliklerini güçlendirmeyi ve yerel turizm dinamiklerini harekete geçirmeyi hedefliyor.

Fuar, 5 Aralık'a kadar ziyaretçileri ağırlamaya devam edecek.

Kaynak : PERRE