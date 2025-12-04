AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı, Adıyaman Milletvekili ve Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Doç. Dr. Resul Kurt, AK Parti Adıyaman İl Teşkilat'ı mensuplarıyla birlikte inşaatı süren Adıyaman Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Hizmet Binası'nda incelemelerde bulundu.

Milletvekili Resul Kurt ve beraberindeki heyet, proje kapsamında yürütülen çalışmaları saha ekibinden dinleyerek detaylı bilgi aldı. Yapılan açıklamaya göre SGK İl Hizmet Binası, 224,9 milyon TL sözleşme bedeliyle hayata geçiriliyor.

Toplam 9.312,49 metrekare kapalı alana sahip olacak bina, 2 bodrum kat, zemin kat, 4 normal kat ve çatı katından oluşacak. Modern mimarisi ve geniş kullanım alanlarıyla vatandaşlara daha hızlı ve nitelikli hizmet sunması hedefleniyor.

Milletvekili Resul Kurt, çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda ilerlediğini belirterek, binanın tamamlanmasıyla birlikte Adıyaman'da SGK hizmetlerinin daha erişilebilir ve çağın gerekliliklerine uygun bir yapıya kavuşacağını açıkladı.

Kaynak : PERRE