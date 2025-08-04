SİYASET
Siyaset iktidar olmak, halka ve
ülkeye hizmet etmek, ülkenin sorunlarına çözüm üretmek, Ülkeyi geliştirmek,
kalkındırmak, zenginleştirmek, halkın aş ve iş sorununu çözmek, Halka fayda
sağlamak, halkın yaşamını iyileştirmek ve yaşam kalitesini yükseltmek, için
yapılan bir iştir.
ÇOK
PARTİLİ SİYASAL SİSTEM VE SİYASET
Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesine, ilke ve
değerlerine ideolojisine dayalı, gücünü halktan alarak,
İktidar olmak,
halkın ve ülkenin, toplumsal, ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel
sorunlarına, bilgi ve projeye dayalı çözüm üretmek,
Halka fayda
sağlamak, halkın yaşamını iyileştirmek, yaşam kalitesini yükseltmek,
Toplumu ve ülkeyi geliştirmek kalkındırmak,
zenginleştirmek, kalkın aş ve iş sorununa çözüm geliştirmek.
Toplumu ve ülkeyi barış ve huzura kavuşturmak için, yapılan
bir iş iştir.
İlke ve kurallarına göre işleyen çok partili siyasal
sistemle yönetilen ülke gelişmekte ve kalkınmaktadır.
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PARTİNİN GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL
Halkta
karşılığı olan, kafasında projeleri, arkasında başarıları olan, bilgi ve çözüm
projelerine dayalı ülkeyi ve halkı geliştirmek zenginleştirmek kalkındırmak,
ülkeyi ve halkı barış ve huzura kavuşturmak için siyaset yapan kişi partinin
genel başkanı yapılırsa.
Parti eylem ve
söylemlerinde inandırıcı oluyor. Seçmene güven veriyor. Seçmeni ikna edip oyunu
alıyor. Partiyi İktidar yapıyor.
CHP GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL
Başkanı Özgür Özel bu siyasi nitelikler taşıyan, CHP’yi iktidar yapmak içinsSiyaset
yapan CHP Genel Başkanıdır
SİYASETÇİ
Siyaset iktidar olmak, halka ve
ülkeye hizmet etmek, ülkenin sorunlarına çözüm üretmek, Ülkeyi geliştirmek,
kalkındırmak, zenginleştirmek, halkın aş ve iş sorununu çözmek, Halka fayda
sağlamak, halkın yaşamını iyileştirmek ve yaşam kalitesini yükseltmek, için
yapılan bir iştir.
Kafasında projeleri, arkasında
başarıları, halkta karşılığı olan, siyaseti bilgi ve projeye dayalı, Halka ve
ülkeye hizmet etmek. Halkın ve ülkenin sorunlarını çözmek. Ülkeyi ve halkı,
zenginleştirmek, kalkındırmak, geliştirmek, Halkın yaşamını iyileştirmek, yaşam
kalitesini yükseltmek için, siyaset yapan kişidir.
Ülkenin,
toplumsal, ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel sorunlarına bilgi ve projeye
dayalı çözüm üreten.
Halka fayda
sağlayan, halkın yaşamını iyileştiriyor, yaşam kalitesini yükseltmek için
siyaset yapan kişidir.
Siyasetçi siyaseti ilke ve kurallarına göre yaparsa.
Ülke ve toplum gelişiyor, kalkınıyor, zenginleşiyor. Barış
ve huzura kavuşuyor.
Halkta
karşılığı olan, kafasında projeleri, arkasında başarıları olan, bilgi ve çözüm
projelerine dayalı ülkeyi ve halkı kalkındırmak, geliştirmek ve
zenginleştirmek, ülkeyi ve halkı barış ve huzura kavuşturmak için siyaset yapan
kişiler:
Parti Meclisi
üyesi, merkez yönetim kurulu yöneticisi, İl başkanı, ilçe başkanı, gençlik kolu
ve kadın kolu başkanı yapılırsa.
Siyaseti,
kendisi için, kendisini ve yakınlarını kalkındırmak ve zenginleştirmek için
değil, halk için halka fayda sağlamak, halkın yaşamını iyileştirmek, yaşam
kalitesini yükselmek için yapacak olan kişiler milletvekili ve belediye başkan
adayı yapılırsa.
Parti Genel Bakanı, merkez yönetim kurulu üyeleri, parti
üyeleri, il ve ilçe başkanları yönetim kurulu üyeleri, gençlik ve kadın kolu
başkanları yönetim kurulu üyeleri, parti üyeleri.
Seçimlerde eylem ve söylemlerinde inandırıcı
oluyorlar. Seçmene güven veriyorlar.
Seçmeni ikna ediyorlar. Parti seçmenin oyunu alıyor ve iktidara geliyor.
Celal Topkan
20. Dönem CHP Adıyaman Milletvekili
Adıyaman hizmetkarı araştırmacı yazar.