SİYASET

Siyaset iktidar olmak, halka ve

ülkeye hizmet etmek, ülkenin sorunlarına çözüm üretmek, Ülkeyi geliştirmek,

kalkındırmak, zenginleştirmek, halkın aş ve iş sorununu çözmek, Halka fayda

sağlamak, halkın yaşamını iyileştirmek ve yaşam kalitesini yükseltmek, için

yapılan bir iştir.

ÇOK

PARTİLİ SİYASAL SİSTEM VE SİYASET



Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesine, ilke ve

değerlerine ideolojisine dayalı, gücünü halktan alarak,

İktidar olmak,

halkın ve ülkenin, toplumsal, ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel

sorunlarına, bilgi ve projeye dayalı çözüm üretmek,

Halka fayda

sağlamak, halkın yaşamını iyileştirmek, yaşam kalitesini yükseltmek,

Toplumu ve ülkeyi geliştirmek kalkındırmak,

zenginleştirmek, kalkın aş ve iş sorununa çözüm geliştirmek.

Toplumu ve ülkeyi barış ve huzura kavuşturmak için, yapılan

bir iş iştir.



İlke ve kurallarına göre işleyen çok partili siyasal

sistemle yönetilen ülke gelişmekte ve kalkınmaktadır.

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PARTİNİN GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL

Halkta

karşılığı olan, kafasında projeleri, arkasında başarıları olan, bilgi ve çözüm

projelerine dayalı ülkeyi ve halkı geliştirmek zenginleştirmek kalkındırmak,

ülkeyi ve halkı barış ve huzura kavuşturmak için siyaset yapan kişi partinin

genel başkanı yapılırsa.



Parti eylem ve

söylemlerinde inandırıcı oluyor. Seçmene güven veriyor. Seçmeni ikna edip oyunu

alıyor. Partiyi İktidar yapıyor.

CHP GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL

Başkanı Özgür Özel bu siyasi nitelikler taşıyan, CHP’yi iktidar yapmak içinsSiyaset

yapan CHP Genel Başkanıdır

SİYASETÇİ

Siyaset iktidar olmak, halka ve

ülkeye hizmet etmek, ülkenin sorunlarına çözüm üretmek, Ülkeyi geliştirmek,

kalkındırmak, zenginleştirmek, halkın aş ve iş sorununu çözmek, Halka fayda

sağlamak, halkın yaşamını iyileştirmek ve yaşam kalitesini yükseltmek, için

yapılan bir iştir.

Kafasında projeleri, arkasında

başarıları, halkta karşılığı olan, siyaseti bilgi ve projeye dayalı, Halka ve

ülkeye hizmet etmek. Halkın ve ülkenin sorunlarını çözmek. Ülkeyi ve halkı,

zenginleştirmek, kalkındırmak, geliştirmek, Halkın yaşamını iyileştirmek, yaşam

kalitesini yükseltmek için, siyaset yapan kişidir.

Ülkenin,

toplumsal, ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel sorunlarına bilgi ve projeye

dayalı çözüm üreten.

Halka fayda

sağlayan, halkın yaşamını iyileştiriyor, yaşam kalitesini yükseltmek için

siyaset yapan kişidir.

Siyasetçi siyaseti ilke ve kurallarına göre yaparsa.

Ülke ve toplum gelişiyor, kalkınıyor, zenginleşiyor. Barış

ve huzura kavuşuyor.

Halkta

karşılığı olan, kafasında projeleri, arkasında başarıları olan, bilgi ve çözüm

projelerine dayalı ülkeyi ve halkı kalkındırmak, geliştirmek ve

zenginleştirmek, ülkeyi ve halkı barış ve huzura kavuşturmak için siyaset yapan

kişiler:

Parti Meclisi

üyesi, merkez yönetim kurulu yöneticisi, İl başkanı, ilçe başkanı, gençlik kolu

ve kadın kolu başkanı yapılırsa.

Siyaseti,

kendisi için, kendisini ve yakınlarını kalkındırmak ve zenginleştirmek için

değil, halk için halka fayda sağlamak, halkın yaşamını iyileştirmek, yaşam

kalitesini yükselmek için yapacak olan kişiler milletvekili ve belediye başkan

adayı yapılırsa.

Parti Genel Bakanı, merkez yönetim kurulu üyeleri, parti

üyeleri, il ve ilçe başkanları yönetim kurulu üyeleri, gençlik ve kadın kolu

başkanları yönetim kurulu üyeleri, parti üyeleri.

Seçimlerde eylem ve söylemlerinde inandırıcı

oluyorlar. Seçmene güven veriyorlar.

Seçmeni ikna ediyorlar. Parti seçmenin oyunu alıyor ve iktidara geliyor.

Celal Topkan

20. Dönem CHP Adıyaman Milletvekili

Adıyaman hizmetkarı araştırmacı yazar.