Siyaset: devlete ve halka hizmet etmek, sorunlarını çözmek, geliştirmek ve kalkındırmak. İktidarın ve muhalefetin siyaseti halk için yaptıkları.

Dinin siyasete karıştırılmadığı.

Dinin çıkar ve güç aracı olarak kullanılmadığı.

İnsanlar arasında ayırım yapılmadığı, benden olanlar benden olmayanlar diye ayrıştırılmadığı,

Eşitlik ve adaletin sağlandığı olduğu.

İnsanların düşüncelerini özgürce ifade edebildikleri.

Nüfusun yüzde 50’sini oluşturan kadınların Devletin yönetiminde etkin ve belirleyici oldukları. Dışlanmadığı, işkence edilmediği ve öldürülmedikleri.

Bilime önem ve değer verilen. Eğitime sisteminin planlama, yönetim, örgütlenme ve finansmanı ile insanları bilgilendirme, hak ve sorumluluklarının bilincinde olan yurttaş yetiştirilmesinin bilgi toplumu yapılmasının hedeflendiği Siyaset çağdaş demokratik siyasal sistemdir

Yurttaşların verdikleri verginin nereye harcandığının hesabını sorabildikleri.

İnsanların birbirlerini sevdikleri önem ve değer verdikleri.

Barış ve huzur içinde yaşanılan.

Yönetim ve uygulamaların devletin ve halkın kalkınması gelişmesi zenginleşmesi, sorunlarının çözülmesi için yapılan siyasal istem ve yönetim anlayışının hedeflendiği sistemdir.

LİDER

Lider, kafasında projeleri, arkasında başarıları olan. Söyledikleri ile yaptıkları aynı olan. Halkına yalan söylemeyen ve halkını aldatmayan.

Siyaseti kendisi için kendisini ve yakınlarını zenginleştirmek için değil. Devleti ve halk için yapan. Devleti ve halkını geliştirmek, zenginleştirmek, kalkındırmak. Halka hizmet etmek sorunlarını çözmek, zenginleştirmek, geliştirmek kalkındırmak barış ve huzur içinde yaşatmak için siyaset yapan ve çalışan siyasetçidir.

LİDER MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

Lider Mustafa Kemal Atatürk 29 Ekim 1923 tarihinde halk egemenliğine dayanan laik demokratik sosyal hukuk devleti Türkiye Cumhuriyeti’ni kurdu.

Atatürk Halk Egemenliğine dayalı laik demokratik sosyal hukuk devleti Türkiye Cumhuriyeti’ni kurduğunda dünyada halk egemenliğine dayalı olarak yönetilen devlet yoktu. Dünyada devletler padişahlar ve krallar tarafından. Padişahların ve kralların tek başına aldıkları kararlarla yönetiliyorlardı.

Atatürk’ün yönetiminde Türkiye Cumhuriyeti çağdaş uygar siyasal sistemin kuralı ve ilkeleri doğrultusunda yapılandırıldı. Devlete ve halka hizmet etti. Türkiye Cumhuriyeti gelişti, kalkındı, zenginleşti.

Halka hizmet etti. Halkın sorunlarını çözdü. Halkın gelişmesini ve zenginleşmesini sağladı.

Atatürk’ün liderliğinde ve yönetiminde Türkiye Cumhuriyeti barış ve huzur içinde bir devlet oldu.

Dünyada örnek alındı örnek gösterildi.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN

AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan. Başbakanlığı ve Partili Cumhurbaşkanlığı dönemlerinde siyaseti yapılma amacına ilke ve kuralarına göre lider kimliği ile çağdaş demokratik siyasal sistemin yapılanma ve işleyişine göre yapmadı. Türkiye Cumhuriyeti’ni tek başına aldığı kararlarla tarikatlarla birlikte yönetti. Türkiye Cumhuriyeti’nin dünyada örnek alınan örnek gösterilen halk egemenliğine dayanan laik demokratik sosyal hukuk devleti kuruluş felsefesi ve ilkeleri değiştirildi. Türkiye Cumhuriyeti’ni din devleti yapıldı.

Siyaseti Türkiye Cumhuriyeti’ne ve halka hizmet etmek için yapmadı. Türkiye Cumhuriyeti ve halkın sorunları çözülmedi. Siyaseti kendisi için, kendisini ve yakınlarını zenginleştirmek ve yüceltmek için yaptı. Kendisi ve yakınları zenginleşti.

Türkiye Cumhuriyeti ve halk yoksullaştı fakirleşti ve geriledi. Barış ve huzur yok oldu.

Türkiye Cumhuriyeti’ni tek başına aldığı kararlarla. Kuran’da yer almayan. Allah’ı ve Dini kullanarak çıkar ve menfaat sağlayan tarikatlarla birlikte yönetmeye devam ediyor.

Halk Egemenliğine dayanan kuruluş felsefesi ve ilkesi ile kurulan dünyada örnek alınan örnek gösterilen uluslararası ilişki kurulan Türkiye Cumhuriyeti. Dünyada, önemsenmeyen, değer verilmeyen, ilişki kurulmayan bir devlet oldu.

Türkiye Cumhuriyeti’nin uluslararası ilişkileri yok oldu.

Türkiye Cumhuriyeti yoksullaştı, geriledi fakirleşti. Barış ve huzuru bozuldu ve yok oldu.