SİYASET

Siyaset iktidar olmak, halka ve ülkeye hizmet etmek, ülkenin sorunlarına çözüm üretmek, Ülkeyi geliştirmek, kalkındırmak, zenginleştirmek, halkın aş ve iş sorununu çözmek, Halka fayda sağlamak, halkın yaşamını iyileştirmek ve yaşam kalitesini yükseltmek, için yapılan bir iştir.

SİYASETÇİ

Kafasında projeleri, arkasında başarıları, halkta karşılığı olan, siyaseti bilgi ve projeye dayalı, Halka ve ülkeye hizmet etmek. Halkın ve ülkenin sorunlarını çözmek. Ülkeyi ve halkı, zenginleştirmek, kalkındırmak, geliştirmek, kalkındırmak, zenginleştirmek, Halkın yaşamını iyileştirmek, yaşam kalitesini yükseltmek için, siyaset yapan kişidir.

SİYASETÇİ CELAL TOPKAN

Adıyaman Besni İlçesi Kesmetepe Köyü doğumluyum. 1968 yılında Besni Orta Okulunu Birinci olarak bitirdim. Ankara Yenişehir Sağlık Koleji sınavını kazandım. Haziran 1972 tarihinde Yenişehir Sağlık Koleji Radyoloji Bölümünü birinci olarak bitirdim. Okulu birinci olarak bitirenler istedikleri hastaneye tayın yapılıyordu. Ankara Hastanesine tayin oldum.

Göreve başladıktan bir ay sonra Adıyaman’a geldim. Köyleri ve ilçeleri ziyaret ettim. Sağlık sorunu olan hastaların Ankara’ya gelmelerini, kendilerine yardımcı olacağımı, sağlık sorunlarını çözeceğimi söyledim.

Ankara Hastanesinde gece çalıştım. Gündüz hem adlarını sormadan Adıyaman’dan Ankara’ya gelen hastalara sağlık hizmeti sundum. Sağlık sorunlarını çözdüm. Hem de Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Yüksek Mühendisliğini bitirdim. Yüksek Mühendislik tezimi Hacete Üniversitesi nükleer tıp radyasyon onkolojisi bölümünde radyasyon fiziği alanında yaptım.

5 Mayıs 1981 tarihinde Ankara Hastanesinden Ankara Numune Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Bölümüne, kanser tedavisi Radyasyon planlama uzmanı olarak göre atandım.

Numune hastanesinde görev başladıktan Adıyaman’a geldim. İl Merkezini, ilçeleri köyleri ziyaret ettim. Sağlık sorunları olanların Ankara’ya gelmelerini söyledim. 1980-1995 arasında Numune Hastanesi’nde görev yaptım. Günde Adıyaman’dan Ankara’ya 25-30 hasta geldi. Adlarını sormadan gelen hastalara hizmet ettim. Sağlık sorunlarını çözdüm. Bu çalışmalarımı ve Adıyaman halkına yaptığım hizmeti, bütün Adıyamanlı hemşerilerim biliyorlardı.

24 Aralık 1995 tarihinde yapılan seçimlerde, CHP Adıyaman’da milletvekili adaylarını delegelerle önseçimle belirleme kararı aldı.

Besni İlçesi Kesmetepe Köyünde bir dönüm arazisi bile olmayan Ali Topkan’ın oğlu olarak altımda arabam, cebimde param olmadan, Adıyaman’da CHP’den milletvekili adayı oldum.

25 yıl sağlık hizmeti sunduğum Adıyaman halkı hemşerilerim benim için yaptığı çalışmaları, destekleri, yardımları ve katkıları ile önseçimde birinci sırada yer aldım.

Seçimde Adıyaman halkına beni milletvekili seçerseniz yaşadığım sürece size hizmet etmenin sözünü veriyorum dedim.

Sevgili Adıyamanlı hemşerilerimin destekleri ve yardımları ile altımda arabam, cebimde param olmadan, CHP’den Adıyaman’da Milletvekili seçildim.

Milletvekilliğim sırasında Adıyaman halkına hizmet etmeye sağlık sorunlarını çözmeye, fayda sağlamaya devam ettim.

Adıyaman’ın sorunlarının çözülmesi kalkınması gelişmesi zenginleşmesi halkın aş ve iş sorunlarının çözülmesi için:

Devlet Planlama Teşkilatı, Devlet İstatistik Enstitüsü, Hazine Müsteşarlığı, GAP İdaresi Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar birliği, Esnaf Odaları Başkanlığı, Kültür Bakanlığı Kütür ve Turizm Genel Müdürlüğü’ne gittim. Adıyaman halkının toplumsal, ekonomik ve sosyal yapılanma ve işleyişini,

Adıyaman ilinin jeopolitik ve jeostratejik fırsatlarını, tarihi ve kültürel zenginliğini, yeraltı ve yerüstü varlıklarını, insan gücü potansiyelini,

GAP Projesi kapsamında Adıyaman’da yapılması öngörülen barajlar ve sulama projelerini araştırdım.

Adıyaman’ın sorunlarının çözümünün çok boyutlu olduğunu gördüm.

Adıyaman’ın toplumsal, ekonomik, sosyal ve kültürel sorunlarının çözülmesi, gelişmesi, kalkınması, zenginleşmesi, halkın aş ve iş sorunun çözülmesi için,

Adıyaman’ın üzerine oturduğu coğrafyasının sahip olduğu jeopolitik ve jeostratejik fırsatlarının, tarihi ve kültürel zenginliklerinin, yeraltı ve yerüstü varlıklarının, genç ve dinamik insan gücünün,

Adıyaman sorunlarının çözülmesini, gelişmesini, kalkınmasını zenginleşmesini, halkın aş ve iş sorunun çözülmesi sağlaması için “Adıyaman ili kalkınma idaresi teşkilatı” kurulması gerekiyordu. Adıyaman ili kalkınma idaresi teşkilatı” kurulması için kanun tasarısı hazırladım. Ancak Kanun tasarıma Adıyaman diğer partilerin milletvekilleri destek vermediler. Kanun tasarım Bütçe Plan Komisyonunda görüşülürken kabul edilmedi.

Adıyaman halkına verdiğim söz gereğince milletvekilliğim sonrasında Adıyaman’dan Ankara’ya gelen Adıyamanlı hemşerilerim hizmet etmeye, sağlık sorunlarını çözmeye devam ettim. Devam ediyorum. Yaşadığım sürece Adıyamanlı hemşerilerime hizmet etmeye devam edeceğim.