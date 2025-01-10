Demokrasinin ve Halkın İradesinin Yanındayız. Akdeniz Belediyesi Eş başkanlarının ve meclis üyelerinin gece yarısı operasyonla gözaltına alınarak kayyum atanması, demokrasiyi ve halkın iradesini hiçe sayan bir müdahaledir. Bu antidemokratik uygulamalar, toplumsal barışı ve hukukun üstünlüğünü zedelemekten başka bir sonuç doğurmayacaktır.

Cumhuriyet Halk Partisi olarak, halkın oylarıyla seçilen yerel yönetimlerin görevden alınmasını asla kabul etmiyoruz. Milletin iradesine yapılan bu saldırıya karşı sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz.

Demokrasinin yanında, halkın iradesinin arkasındayız! Bu mücadele, baskıya boyun eğmeyen yurttaşlarımızla birlikte sürecek.

#KayyumDarbesineHayır