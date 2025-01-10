"Gazeteciler, gördüklerini, düşündüklerini, bildiklerini samimiyetle yazmalıdır." diyen Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde, kamuoyunun aydınlatılması doğrultusunda her şartta görevlerini yerine getiren, halkımızın gören gözü, işiten kulağı ve konuşan dili olan, tarafsız, özgür ve ilkeli duruşlarıyla toplumun vicdanını temsil eden gazeteci meslektaşlarımın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum.

Bugün, Türkiye’de gazeteciler, ifade özgürlüğü ve basın hürriyetinin ciddi şekilde kısıtlandığı, sansürün ve baskıların arttığı, ekonomik zorluklarla ve tehditlerle mücadele ettikleri bir ortamda görev yapmaktadırlar. Buna rağmen, gazeteciler her zaman halkın doğru bilgiye ulaşabilmesi için, tüm engellere ve zorluklara rağmen görevlerini layıkıyla yerine getiren,sahada özveriyle çalışan gazetecilerin emeğine ve kalemine sağlık!

#10OcakÇalışanGazetecilerGünü