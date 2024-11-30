Türkiye Cumhuriyeti’nin üzerine oturduğu coğrafya:

Tarihsel süreç içinde tarihin en köklü devletlerinin yaşadığı,

Tarihsel ve kültürel zenginliğe sahip olan,

Doğusunda Asya, Batısında Avrupa, Güneyinde Orta Doğu ve Afrika, Kuzeyin Rusya ile komşu olan bir devlettir.

3 tarafı denizle çevrili olan, kaliteli ve nitelikli turistik ortamlara sahip olan.

Yer altı ve yer üstü maden yataklarına sahip olan,

Dört mevsimin yaşandığı, her türlü tarım ürünlerinin yetiştirildiği, ekolojik olarak dünyanın en nitelikli ve verimli toprak yapısına sahip olan bir coğrafyadır

Türkiye Cumhuriyeti iyi yönetilirse,

Jeopolitik ve jeostratejik fırsatları, Tarihi ve kültürel zenginlikleri,

Yer altı ve yer üstü varlıkları, Genç ve dinamik insan gücü potansiyeli,

Zenginliğe dönüştürülürse,

Stratejik bir tercih olarak bütçeden eğitime yeterli kaynak ayrılırsa, eğitim ve bilimde gelişir.

İleri teknolojiye dayalı, katma değeri yüksek, zenginlik yaratan üretim yapılır.

Türkiye Cumhuriyeti kalkınır, gelişir, zenginleşir dünyanın en zengin ülkesi olur.

Halkın aş ve iş sorunu çözülür.

Demokrasi, hukuk, hak ve özgürlükler gelişir ve güvenceye kavuşur.

Yurttaşları, hak ve sorumluluğunun bilincinde olurlar.

Verdiği verginin nereye harcandığının hesabını sorarlar.

Türkiye Cumhuriyeti başarılı olur, gelişir kalkınır zenginleşir. Devletin ve halkın sorunları çözülür. Barış ve huzura kavuşur

Çok partili siyasal sistemle yönetilen Türkiye’nin iyi yönetilmesi ve başarılı olması için:

Çok partili siyasal sistem. Siyasetin, bilgi ve projeye dayalı olarak ülkeye ve halka hizmet etmek için, ülkeyi ve halkı geliştirmek, kalındırmak, zenginleştirmek, sorunlarını çözmek için yapıldığı.

Partilerde kararların katılımcı ve çoğulcu bir anlayışla alındığı.

Organlara seçimlerin katılımcı ve çoğulcu bir anlayışla yapıldığı.

Milletvekili adaylarının, çoğulcu ve katılımcı bir anlayışla, illerinde partiye kayıtlı üyelerle önseçimle belirlendikleri. Gücünü halktan alarak siyaset yapıldığı sistemdir.

Çok partili siyasal sistemle yönetilen Türkiye Cumhuriyeti’nde. Çok partili siyasal sistem ilke ve kurallarına göre yapılırsa ve işlerse. Türkiye Cumhuriyeti’nin üzerine oturduğu coğrafyasının jeopolitik, jeostratejik fırsatları, tarihi ve kültürel zenginlikleri, yeraltı ve yerüstü varlıkları, genç ve dinamik insan gücü potansiyeli zenginliğe dönüştürülür.

Devletin ve halkın aş ve iş sorunu çözülür. Türkiye Cumhuriyeti, illeri, ilçeleri, köyleri ve halkı, gelişir, kalkınır, zenginleşir. Barış ve huzura kavuşur.

Türkiye Cumhuriyeti, örnek alınan ve örnek gösterilen bir ülke olur.