Depremle ilgili çok sayıda yazılar yazdım. Ülkemizde 6 Şubat depremi yaşanmadan aylar öncesinden tabi bilim insanlarının söylemini de gözönünde bulundurarak dikkat çekmiştim. Deprem öldürmez, bina öldürür diye. Biz tehlikeleri umursayan bir toplum değiliz. Hatta tehlikeler yaşadıktan sonra da pek umursamayız. Hayatımızın hiç bir önemi yok. Yine söylüyorum;

Tek çözüm; binaları yükseltmeyin, depreme dayanıklı yapılar yapın.

Japonya örneğini incelerken, alıntıladığım bilgileri siz değerli okurlarımla da paylaşmak istedim.

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Japonya, dünyanın en aktif deprem kuşaklarından birinde yer almasına rağmen, aldığı kapsamlı önlemler sayesinde depremlere karşı en hazırlıklı ülkelerden biri olarak biliniyor. Yüksek teknolojiye sahip sismik izolatörlerle donatılmış esnek yapılar, depremin şiddetini minimuma indirmesi bilinen bir gerçektir.

Peki, Japonlar depremin zararlı etkilerinden nasıl korunmaktadır?

Bir asır boyunca Japonya, birbirini izleyen depremlere, sosyoekonomik ve demografik değişikliklere yanıt olarak binalara yönelik yasal düzenlemelerini kademeli olarak değiştirerek bina güvenliğini artırmaya çalışmıştır.

Japonya'da depreme dayanıklı binalar nasıl yapılıyor?

Japonya'daki modern gökdelenlerde de aynı prensip kullanılıyor. Bu binalarda çelik iskeletler ve zemine yerleştirilen "taban izolasyon" teknolojileri, beton yapılara esneklik kazandırdığı gibi binanın sismik sarsıntılarla çökmeden salınabilmesini sağlıyor.

Deprem gerçeği konusunda yetkili mercilere bir kez daha sesleniyorum, ülkemiz deprem bölgesi, depreme dayanıklı yapılar konusunda katı kurallı olalım,yasal düzenlemeleri yeniden gözden geçirelim. Önce tedbir,yarın geç olmadan hemen şimdi!...

#DepremGerçeğiniUnutma