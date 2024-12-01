Dünyanın 8. harikası Nemrut Dağı, Cendere Köprüsü, Pirin Mağaraları, Karakuş Tümülüsü açık hava müzesi konumunda Tarihi, kültürü, doğal güzellikleri, turizmi ve civanmert insanıyla geçmişimiz ve günümüz arasında köprü olan huzurun ve barışın şehri Adıyaman’ımızın; il oluşunun 70. yılını kutluyor, bütün hemşerilerime sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyorum.

6 Şubat depremlerinde büyük bir yıkım yaşıyan Şehrimizi yeniden ayağa kaldırmak için el birliği dayanışma ile yaralarımızı saracağız. Deprem felaketinde hayatını kaybeden canlarımız bir kez daha rahmetle anıyorum.

#Adıyaman