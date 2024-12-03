Sevgi Varsa, Engel Yoktur!

Hepimizin içindeki potansiyel her türlü engelin ötesindedir. Her sağlıklı insanın da bir engelli adayı olduğu gerçeğinin unutulmaması gerektiğini belirterek; yılmadan azimle çalışan, kararlı duruşları ve çabalarıyla hepimize örnek olan engelli vatandaşlarımızın 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde, engelli bireylerin daha kapsayıcı ve eşitlikçi bir ortamda yaşamalarını sağlamak için bir hatırlatmadır. Onların karşılaştığı engellerin, bizim kusurumuz olduğunu unutmamalıyız.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde, farkındalık yaratalım, eşit ve erişilebilir bir dünya için hep birlikte adım atalım. Çünkü herkesin hayalleri değerli! 🌍

Engeller hayatın ritmini yakalamaya engel olamaz!

#3aralıkdünyaengellilergünü

#EngellerBirlikteAşılır