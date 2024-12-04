"TÜİK'in Rakamları Yalan, Yoksulluk Gerçek"

Bu ülkenin yarısı asgari ücretle çalışıyor. Ülkenin büyük çoğunluğu yoksulluk sınırının altında yaşıyor. İşçi sınıfı emekli , esnaf, çiftçi, memur alnının teri, bileğinin hakkıyla bırakın güzel bir yaşamı, vasat bir hayatı bile yaşayamıyor. Bu ülkenin büyük bir çoğunluğu yoksul dahi olamıyor. Çünkü, yoksulluk sınırı 66.976 TL...

Rakamlar yalan, yoksulluk gerçek. Asgari ücret belirlenirken, açlık ile yoksulluk sınırları dikkate alınmalıdır. Halkın tek ve gerçek gündemi açlık, yoksulluk ve çaresizlikdir. 22 yıl önce "Adalet ve Kalkınmayı sağlayacağız; yasaklar, yoksulluk ve yolsuzlukla mücadele edeceğiz" diyerek iktidara gelenlerin, ülkeyi getirdiği durum ortada. İstanbul'da bir zincir marketin açılışa özel 1000 TL hediye çekini alabilmek için Yoksulluk İzdihamı yaşandı. Yanlış duymadınız Un, şeker, yağ için, Temel gıda ürünlerini alabilmek için geceden çadır kurup saatlerce sıra bekleyen vatandaşlarımız var. Ne yazık ki, Bu ülkede 15 milyon hane sosyal yardıma muhtaç, Açlık, yoksulluk ve gıda enflasyonu hepsi bir arada vatandaşın belini bükmüş.

TÜİK verilerine göre

Aylık enflasyon %2,24

Yıllık #enflasyon %47,09

Türkiye gerçeğinde yaşanan gösterilen ise; Türkiye Yüzyılında sarayın günlük masrafı 53 milyon, 2 milyon çocuk okula aç gidiyor.

Yoksulluk sınırı 66 bin TL

Açlık sınırı 24 bin

Enflasyon artıyorsa Üretim yoktur.

Yoksulluk artıyorsa İş yoktur.

Suçlar artıyorsa ADALET yoktur.

Vatandaşın gerçek gündemi;

🔸Yatağa aç giren çocukları,

🔸 Pazarda çürük sebze toplayan anneleri,

🔸 Çocuğunun beslenme çantasına peynir ekmek koyamayan anneleri,

🔸Tarlasına gübre atamayan, ürünü para etmeyen çiftçileri,

🔸Kira, Elektrik, Doğalgaz, Su faturalarını,

🔸Hak, Hukuk, Adaleti,

🔸Gecinemeyen Emeklileri,

🔸Siftah yapamayan esnafının sesini duyun.

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