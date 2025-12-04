Adıyaman Belediyesi, vatandaşların belediye hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak amacıyla mobil vezne uygulamasını başlattı. Mobil ikram aracından sonra hizmete giren mobil vezne ile vatandaşlar, belediye binasına gitmeden tüm ödeme işlemlerini kendi mahallelerinde yapabilecek.

Mobil vezne aracında su faturası, emlak vergisi, ilan-reklam vergisi ve çevre temizlik vergisi gibi belediye işlemlerinin tamamı nakit ya da kredi kartıyla gerçekleştirilebilecek. Uygulama özellikle yaşlılar, engelliler ve şehir merkezine ulaşmakta güçlük yaşayan vatandaşlar için büyük kolaylık sağlayacak.

İlk hizmet noktası Bahçelievler Mahallesi olan mobil vezne, ay boyunca 33 mahallede vatandaşlara ulaşacak. Mobil veznenin gün ve mahalle bilgileri, Adıyaman Belediyesinin resmi internet sitesi, sosyal medya hesapları ve SMS yoluyla duyurulacak.

Mobil vezne uygulamasının hizmete girmesi üzerine açıklama yapan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, belediyecilikte temel önceliklerinin vatandaşın konforu ve hizmete erişimi olduğunu söyledi.

Başkan Tutdere, 'Mobil ikram aracımızdan sonra mobil vezne aracımızı hemşehrilerimizin kullanımına kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İlk uygulamayı Bahçelievler Mahallemizde başlattık. Bundan sonra mobil vezne aracımız her gün farklı bir mahallemizde olacak şekilde planlandı. Muhtarlarımızla koordineli şekilde mahalle mahalle dolaşarak vatandaşlarımızın bulunduğu yerlere gidip belediye hizmetlerini doğrudan ulaştıracağız. Mobil veznenin hangi gün hangi mahallede olacağı önceden SMS yoluyla vatandaşlarımıza bildirilecek. Mobil vezne hizmetimizin şehrimize ve tüm hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Adıyaman Belediyesi her zaman halkının yanındadır, bir telefon kadar yakındır ve emrindedir' dedi.

Kaynak : PERRE