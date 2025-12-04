Adıyaman'ın kadim dokusunun önemli simgelerinden biri olan 2 asırlık Tuz Hanı, Adıyaman İl Özel İdaresi tarafından yürütülen kapsamlı restorasyon çalışmalarıyla yeniden ayağa kaldırılıyor. Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, kent tarihine tanıklık eden han içerisindeki çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Vali Varol, yürütülen çalışmalara ilişkin Anadolu Ajansı'na değerlendirmelerde bulundu.

Vali Osman Varol, Tuz Hanı'nın şehrin ticari geçmişi ve kültürel hafızası açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak, 'Adıyaman'ın tarihi dokusunu ve kadim şehrimizin hafızasını yansıtan mekânlarımızı korumaya, ayağa kaldırmaya ve geleceğe taşımaya kararlılıkla devam ediyoruz. Tuz Hanı'nda gerçekleştirilen restorasyon çalışmaları da bu vizyonumuzun önemli bir parçasıdır' dedi.

Adıyaman İl Özel İdaresi tarafından yürütülen çalışmaların tamamlanmasının ardından Tuz Hanı'nın yeniden kültürel ve sosyal hayatın merkezi haline getirilmesi hedefleniyor.

Kaynak : PERRE