Adıyaman, Halk Eğitimi Merkezlerinin Kapasitesinin Artırılması Projesi (HEMKAP) kapsamında Türkiye'de dereceye giren merkezleriyle büyük bir başarıya imza attı. Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen projede, Türkiye genelindeki 1001 Halk Eğitimi Merkezi arasında yapılan değerlendirmeler sonucunda sadece 10 merkez ödüle layık görüldü. Bu prestijli listede Adıyaman'dan iki merkezin yer alması, il genelinde büyük gurur yaşattı.

Yapılan sıralamada, Adıyaman Halk Eğitimi Merkezi 3'üncü, Gölbaşı Halk Eğitimi Merkezi ise 8'inci sırada yer alarak önemli bir başarı elde etti. Ankara'da düzenlenen törende ödüller, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun'un da hazır bulunduğu programda Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Kendirci tarafından takdim edildi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 'Bu başarı, ilimizde hayat boyu öğrenme, dijital dönüşüm ve istihdam odaklı eğitimlerde ulaşılan mükemmelliğin göstergesidir. Emeği geçen herkesi tebrik ediyor, başarımızı tüm Adıyaman'la gururla paylaşıyoruz' ifadeleri kullanıldı.

Kaynak : PERRE