Düzenlenen mahalle toplantısına eşi Derya Savaş ile birlikte katılan Recep Savaş’a mahalle sakinleri yoğun ilgi gösterdi.

“BELEDİYECİLİĞİN HİZMET KERVANI DAHA GENİŞ”

Oda başkanlığının da bir etiketinin ve imkanlarının olduğunu ancak 20 yılın vermiş olduğu birikimle artık Serik halkına hizmet etme zamanın geldiğini dile getiren Savaş; “Genç yaşta muhtar seçildim. Yapamaz diyenler oldu, gülenler oldu ama Allah’a şükürler olsun ikinci dönem beni vatandaşımız bir daha seçti. Oda başkanlığına girmeseydim belki 20 yıldır hala muhtar olarak görev yapıyor olacaktım. Muhtarlık dönemindeki tecrübemle oda başkanlığı döneminde bu kez esnafımızla etle tırnak gibi olduk. Biz üstlenmiş olduğumuz görevin hakkını vermek için gece gündüz demeden ekibimizle birlikte çalışıyoruz. Arkamızdan Allah razı olsun dedirte biliyorsak ne mutlu bize. Oda çatısı altında her görüşten kardeşimiz var. Ancak ben inanıyorum ki bu seçim Recep Savaş belediye başkan adayı olursa bir çok kardeşimizin şahsıma destek olacağına inancım tamdır. Madem Recep Savaş isminin bir karşılığı var ve bizde bu karşılığa hizmet etmek için aday olmaya karar verdik. Çünkü belediyeciliğin hizmet kervanı daha geniş. Muhtarlıkla halka hizmet noktasında çıraklık dönemini geçirdim. 10 Yıl muhtarlık yaptım ve mahalleme hizmet ettim. Oda başkanı seçildim esnafımıza hizmet ettim, kısmet olur belediye başkanı olursam Serik halkının tamamına hizmet etmeye talibim.

“KOLTUĞA OTURUPTA NE OLURSA OLSUN DİYENLERDEN DEĞİLİZ”

Başkanlık makamının büyük sorumluluk gerektiğini belirten Savaş; “Önceki dönem seçim sürecinde siyasi partilerden şahsıma teklifler geldi, belki de kesin kazanabileceğim seçim bölgelerinden teklifler sunuldu ama o zaman biz tam hazır değildik. Belediyecilik büyük bir sorumluluk ister. O nedenle kişinin manen ve madden hazır olması gerekir. Biz illaki gelip koltuğa oturalım gerisi ne olursa olsun diyenlerden değiliz. Geldiğimiz zaman birşeyler vermenin hevesindeyiz. 10 yıl muhtarlık ardından oda başkanlığı tecrübe olarak bizleri iyice pişirdi. Belediye başkanlığı için şimdi tamamen hazırım. Bayrağı devraldığımız zaman sizlere de zeval getirmeyeceğimizi bilin. Bizi tanımayanlara kefil olun. Allah’ın izniyle kimsenin kefaletine zeval etmem. Muhtarlık döneminde ve şimdi esnaf odalarında üstlenmiş olduğumuz görev sürem boyunca beni tanıyanlar hep Allah razı olsun dedi. Bu bizim için en büyük kazançtır. Aslolan da budur. Koltuklar gelip geçidir önemli olan geride hoş bir seda bırakmak, halkın gönlünü kazanmak, onların rızasını almak. ” Dedi.

“SİYASİ PARTİLERİ BİR AMAÇ DEĞİL ARAÇ OLARAK GÖRÜYORUM”

Şimdilik saha çalışmalarına devam ettiğini dile getiren Savaş; “Gittiğimiz yerlerde vatandaşlar haklı olarak soruyor Recep başkan hangi partiden adaysınız. Siyasi partileri bir amaç değil araç olarak görüyorum. O nedenle öncelikle Recep Savaş isminin yerelde ön plana çıkması gerekiyor. Halkımızın bizleri desteklemesi, ismimizi zikretmese gerekiyor. Ondan sonra elbet bir siyasi parti çatısı altında aday olarak yola çıkacağız. 20 yıllık bilgi, birikim ve tecrübemizle yola çıktık. Serik ilçemizin sorunlarına hakimiz. Tupusuna, imarına, trafik sorununa hakimiz. Bugün Kızılören’in, Boğazkentteki turizimcinin de sorununu biliyoruz.” Şeklinde konuştu.

“HEPİNİZ BİRER RECEP SAVAŞ OLUN”

Halka hizmet düsturuyla yola çıktığını dile getiren Savaş; “Siyasi partiler adaylarını belirlemek için çalışmalarını sürdürmekte. Bulunduğum görev gereği sürekli sahadayız. Esnafımızın halkımızın arasındayız. Şimdide başkan adayı olarak sahadayız. Ziyaretlerimizi sürdürüyoruz, halkımızın desteğini duasını istiyoruz. Biz elimizden geleni yapacağız. Kısmet olur bir parti çatısı altında ismimiz açıklandıktan sonra 31 Mart tarihine kadar çalışacağız, kendimizi, projelerimizi anlatacağız halkımızdan başkanlık için yetki vermesini bekleyeceğz. 31 Mart tarihine kadar görev halkımızda kısmet olur seçilirsek ondan sona görev sırası bizde olacak. Benimle görüşme yapan siyasi partilere şunu söylüyorum beni halka sorun benim ismim zikredilmiyorsa beni göstermeyin diyorum. Ama her sorduklarında halk arasında Recep Savaş ismi öne çıkıyor, konuşuluyor. Demek ki birşeyler vermişiz ki ismimiz yerelde zikrediliyor. Şimdiye kadar kimseye para dağıtmadık, birşey vermedik. Deme ki muhtarlık döneminde ki hizmetlerimiz, oda başkanlığındaki çalışmalarımız, ikili ilişkilerimiz sayesinde halkımızın gönlünde yer edinmemizi sağladı. Allah’a şükürler olsun. Halkımızdan ricam gittiğiniz yerlerde hepiniz birer Recep Savaş olun.” Dedi.

“SERİK HER YÖNÜYLE POTANSİYELİ YÜKSEK BİR İLÇE”

İlçenin her yönüyle potansiyeli yüksek bir ilçe olduğunu belirten Savaş; “İlçemize yaz dönemi gelen misafirlerimizle birlikte nüfus olarak yaklaşık 250 Bin kişiye ulaşıyoruz. Bu potansiyeli hizmete çevirecek bir kaptana ihtiyaç var. Şu ana kadar görev yapan belediye başkanlarını eleştirmeyi uygun görmüyorum. Hepsi kendi dönemlerinde ellerinden geleni yaptılar. Sadece bazı şeyleri eksik yaptılar diyorum. Yeni Türkiye yüzyılını konuştuğumuz bir zamanda Tapu sorununu, imar sorunlarını konuşmamamız lazım. Adamın arsası var çap alamıyor, adamın yeri var müteahhit’e veremiyor. Bir dünya sorun var. Madem sosyal belediyecilik diyoruz o zaman daha büyük hizmetlerimiz olacak. Hizmet ibadettir düsturuyla öbür dünyamızı da kazanmaya çalışacağız.” Dedi.

BELEDİYENİN BÜTÇESİNİ İDARE EDECEK ‘KAPTANA’ İHTİYAÇ VAR

Belediyeciliğin ekip işi olduğunu altını çizen Savaş; “2014 yılında büyükşehir yasasıyla sosyal belediyeciliğe geçtik. Sosyal belediyecilik demek ilçede bir tane aşevi demek, bir tane yaşlı bakım evi demek. Serik belediyesinin 2023 yılında bütçesi 482 Triliyondu. Enflasyon nedeniyle artırıma gittiler 600 Trilyonun üstüne çıktı. Önümüzdeki dönem bu rakam 1 Milyara kadar çıkacak. Çok iyi bir bütçe. Ancak bütçen ne kadar olursan olsun şayet belediyeyi iyi yönetemiyorsun, bütçeni iyi kullanamıyorsan bütçeni halka hizmete çeviremiyorsan neye yarar. O nedenle kısmet olur görevi üstlenirsek ekibimizi çok iyi kuracağız, işin ehli olan arkadaşlarımızı göreve getireceğiz. Allah’ın izniyle Beytül mala zeval getirmeyiz. Başkan her şeye yetişemez, tek başına belediyeyi yönetemez. Başkan ne kadar iyi olursa olsun, ekibin iyi değilse, işin ehli olmayanlar görev başında olursa başarı olmaz. O nedenle iyi bir ekiple belediyemizi ayağa kaldıracağız, yıllardır kangren haline gelmiş ilçemizin sorunlarını bir bir çözeceğiz. Ancak dediğim gibi belediyeyi iyi yönetecek bir kaptana ihtiyaç var ve istiyoruz ki o kaptan biz olalım. Bugün bizleri misafir eden, bağrına basan Akçaalan mahallemizin değerli sakinlerine teşekkür ediyorum” Şeklinde konuştu.