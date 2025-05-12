Alınan bilgiye göre yangın, gece geç saatlerde 15 Temmuz şehitler Mahallesinde meydana geldi.

İddiaya göre, alkollü olduğu öne sürülen Mert Doğru, yönetimindeki 27 P 1643 plakalı otomobilin alev aldığını görenler durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından alevler içinde kalan otomobil 1 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangında otomobil kullanılamaz hale gelirken, alkollü olduğu belirlenen otomobil sürücüsü Mert Doğru’nun yaktığını itiraf etmesi üzerine gözaltına alındı. Gözaltına alınan Mert Doğru, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak : PHA