PKK’nın fesih ve silahsızlanma kararı sonrası bir basın açıklaması yapan AK Parti Adıyaman Milletvekili Doç. Dr. İshak Şan, Türkiye’nin terörle mücadelesinde tarihi bir eşik daha geçildiğine dikkat çekti.

Milletvekili Şan; “12 Mayıs dünya tarihine altın harflerle yazılmıştır. Ülkemiz için önemli bir dönüm noktası olan bu tarih ‘Terörsüz Türkiye’nin temellerinin atıldığı gündür. Terör belası ve huzursuzluktan çok çektik. İnşallah bu günler geride kalacaktır. Hayal ettiğimiz Türkiye, çocukların güvenle okula gittiği, annelerin gözyaşı değil, sevinç taşıdığı, gençlerin geleceğe umutla baktığı bir Türkiye’dir. Sessizliğin korkudan değil, huzurdan olduğu sokaklar… Ve artık silahların değil, sevginin konuştuğu bir ülke… Terörsüz Türkiye, sadece bir güvenlik meselesi değil, aynı zamanda bir vicdan çağrısı, bir toplumsal barış projesidir. Her bir ferdin huzur içinde yaşadığı, farklılıklarımızla bir arada durabildiğimiz bir geleceğin adıdır. Bu ülke, yıllarca terörle sınandı ama asla boyun eğmedi. Şimdi yeni bir sayfa açmanın, geçmişin yaralarını sarıp geleceği hep birlikte inşa etmenin tam zamanıdır. Çünkü biz birlikte güçlüyüz. Birlikte büyük bir milletiz. Bugün, kardeşliğin sesini yükseltme, barışın kapılarını ardına kadar açma, umudu büyütme günüdür. Artık hiçbir çocuk korkuyla büyümesin, hiçbir genç toprağa düşmesin, hiçbir aile evladını kara toprağa emanet etmesin. Terörsüz Türkiye, ortak sorumluluğumuzdur. Ve buna ulaşmak için birliğimizi, inancımızı ve dayanışmamızı koruyacağız. Şehitlerimizin fedakârlığı, gazilerimizin cesareti ve milletimizin duasıyla geldiğimiz bu noktadan sonra devletimizi daha da güçlendirerek, milletimizin huzur ve refahını artırarak yolumuza devam edeceğiz. “Terörsüz Türkiye” hedefi, artık daha somut ve daha yakın bir ufuk olarak önümüzde duracaktır. Hedefimiz, sadece silahların bırakılması değil; terörü besleyen tüm yapılarla birlikte zihniyetin de tarih önünde yok olmasıdır” dedi.

“Güzel ülkemiz Türkiye'nin ve aziz milletimizin terörden, şiddetten, kaostan uzak olduğu; huzurun, barışın ve istikrarın hakim kılındığı bir ortamın tesisi için Türkiye Cumhuriyeti Devleti tüm bilgisi, kapasitesi ve birikimiyle çalışmaya devam edecektir” diyen Milletvekili Şan, sözlerine şöyle son verdi: “Aziz milletimiz de bu süreçte devletimizin, hükümetimizin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu siyasi iradenin destekçisi olduğunu her fırsatta ortaya koymaktadır. Bu bilinçle; MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin çağrısı ile başlayan, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesi ve liderliğiyle devam eden, millet ve devlet el ele yürüdüğümüz terörsüz Türkiye yürüyüşümüzün ülkemiz ve bölgemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Bu anlamda bir ismi de anmadan geçemeyeceğim. Bu coğrafyada cesaretiyle, sözüyle vicdanıyla barışın izini süren, ülkeye barışın ve huzurun gelmesi için yüreğini ortaya koyan gönül adamı merhum Meclis Başkanvekilimiz hemşehrimiz Sırrı Süreyya Önder’i anmadan geçemeyeceğim. Kendisi sağlığını hiçe sayarak temasları yürütmüş, bugünlere gelmemizde çok önemli bir pay sahibi olmuştur. Kendisine bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum. Terörsüz Türkiye yürüyüşümüzün ülkemiz ve bölgemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.”

Kaynak : PHA