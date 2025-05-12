Farklı inanç, mezhep ve siyasi görüşten vatandaşların birlikte katıldığı mevlitte, Kur’an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Ardından yemek ve helva ikramı yapıldı. Belediye tarafından taziye evinin erkekler ve kadınlar bölümlerine yerleştirilen “anı defteri” ise yurttaşların yoğun ilgisiyle karşılandı. Anı defterine çok sayıda duygu dolu mesaj yazıldı.

Taziyeye katılan isimler arasında Adıyaman Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Tutdere ve Adıyaman Baro Başkanı Av. Bilal Doğan da vardı. Her iki isim de Perre Haber Ajansı’na Sırrı Süreyya Önder’in kişiliğine ve Adıyaman’daki taziye sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Adıyaman Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Tutdere: “Tüm Türkiye’yi birleştiren bir figürdü”

Adıyaman Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Tutdere, Önder’in vefatının ardından Adıyaman’da büyük bir birlik ve duygudaşlık ortamı oluştuğunu belirterek şunları söyledi:

“Cuma gününden bu yana Adıyamanımızda Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili, hemşehrimiz, İstanbul Milletvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder’in cenazesi için taziye yapılmaktadır. Türkiye’nin dört bir yanından Sırrı Bey’in sevenleri burada aileye taziyelerini sunuyorlar. Şu ana kadar çok yoğun bir katılım oldu.

Sırrı Süreyya Önder, hemşehrimiz olmaktan, onun da bizim hemşehrimiz olmasından büyük onur duyduğumuz bir isimdi. Hastalığında, ölümünde; siyasi görüşü, dini, mezhebi, yaşam tarzı ne olursa olsun, herkesi bir arada tutmayı başaran; herkesi sevgi, dostluk ve barış çatısı altında birleştirebilen bir kültür insanıydı. Adıyaman’ın hamuruyla yoğrulmuştu. Bu topraklardan aldığı sevgi ve barış dilini hayatı boyunca taşıdı.

Onun vefatı bile bu ülkeye birleştirici bir etki sağladı. Tüm Adıyaman olarak başımız sağ olsun. Mekanı cennet olsun. Allah’tan rahmet, sevenlerine sabır diliyoruz.”

Adıyaman Baro Başkanı Av. Bilal Doğan: “Kültürüyle, muhabbetiyle birleştirici bir insandı”

Adıyaman Baro Başkanı Av. Bilal Doğan ise Sırrı Süreyya Önder’i çok yönlü bir entelektüel ve barışçıl siyasetçi olarak tanımladı:

“Öncelikle sadece memleketimiz için değil, tüm ülke için büyük bir kayıp. Sırrı abi gerçekten bu toprakların yetiştirdiği en kıymetli, en bilgili, en kültürlü ve en kadirşinas insanlardan biriydi. Kendine has kişiliğiyle böyle birini bir daha tanıma şansımız olur mu bilmiyorum.

Ama iyi ki tanımışız. İyi ki hemşerimiz olmuş. İyi ki siyasete atılmış, iyi ki sanatçı olmuş. Her yaptığı işte başarıyı yakalamış bir insandı. Son dönemde özellikle barış sürecinde aldığı rol çok kıymetliydi. Biz umuyoruz ki o barış süreci nihayete erecek ve ülkemiz hak ettiği huzura kavuşacak.

Sırrı abi, herkesin sevdiği bir insandı. Her kesimden insan onunla muhabbet kurabilirdi. 2013 yılıydı sanırım. Ramazan ayında Adıyaman’da bir kahvede Sırrı abiyle, rahmetli Mehmet Gürlevik’le, Lütfullah Ayhan’la ve ben, dört farklı siyasi çizgiden kişi olarak birlikte oturmuş, sohbet etmiş ve oyun oynamıştık. O gün bir gazeteci o anı fotoğraflamak istedi, ‘Bu kare tüm Türkiye’ye örnek olsun’ dedi. Çünkü Sırrı abi bunu yapabiliyordu: İnsanları bir araya getirebiliyordu.

Taziyeye katılan herkes, kendi evinden bir canı kaybetmiş gibi sahiplendi. Üç gündür buradayız. Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Sahiplenme duygusu çok kıymetliydi. DEM Parti teşkilatlarına, milletvekillerine ve tüm Adıyaman halkına da teşekkür ediyoruz. Sırrı Süreyya Önder’in bize bıraktığı barış ve umut mirasına sahip çıkacağız.”

Farklı inanç ve görüşlerden katılım: Ortak yas ve ortak saygı

Mevlit programı boyunca, yalnızca Müslüman yurttaşlar değil, Hristiyan ve farklı inançlardan çok sayıda kişi de törene katılım sağladı. Kadınlı erkekli taziye alanına gelen yurttaşlar, Kur’an tilavetine eşlik ederken, mevlit sonrası ikram edilen yemek ve helvadan da hep birlikte tattılar.

Kur’an-ı Kerim tilavetini, uluslararası yarışmalarda birincilik elde etmiş olan Hafız Ahmet Sarıkaya gerçekleştirdi. Katılımcıların birçoğu duygusal anlar yaşarken, merhumun anısına dualar edildi.

Anı defteri dolup taştı

Taziye evinin çıkışına yerleştirilen anı defterine, yüzlerce vatandaş duygu ve düşüncelerini yazdı. Sırrı Süreyya Önder’e duyulan sevgi, minnet ve saygı satırlara yansıdı. Anı defterini imzalayanlar arasında Belediye Başkanı Tutdere ve Baro Başkanı Doğan da yer aldı.

Kaynak : PHA