Evyap ve AÇEV’den deprem bölgesindeki çocuklara yönelik anlamlı iş birliği

14 Mayıs 2025 Çarşamba günü saat 14.00’te Adıyaman K1 Konteyner Kent’te gerçekleştirilecek proje lansmanı ve basın buluşmasına yerel ve ulusal medya temsilcileri ile birlikte çok sayıda davetlinin katılması bekleniyor.

Deprem bölgesindeki çocuklara destek

Evyap ve AÇEV iş birliğiyle geliştirilen proje, özellikle deprem felaketinin ardından yoğun destek ihtiyacı duyan çocuklara odaklanıyor. “Oynaya Oynaya Büyüyoruz” projesi ile çocukların oyun hakkı savunulurken, duygusal, sosyal ve bilişsel gelişimlerinin desteklenmesi hedefleniyor.

Proje kapsamında çocuklara yönelik oyun alanları, yaratıcı etkinlikler, psikososyal destek atölyeleri ve gönüllü faaliyetleri organize edilecek.

Etkinlik detayları

Tarih: 14 Mayıs 2025 Çarşamba

Saat: 14:00 – 17:30

Yer: K1 Konteyner Kent – N Sokak, Şok Market karşısı, Adıyaman

Etkinliğin sonunda proje temsilcilerinin açıklamalar yapması ve uygulama alanlarının basına tanıtılması bekleniyor. Evyap ve AÇEV yetkililerinin projeye dair hedeflerini paylaşacağı etkinlikte, çocukların da aktif katılım göstereceği öğrenildi.

Kaynak : PHA