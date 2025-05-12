“PKK’nın açıklaması bir zafer ilanıdır”

Dervişoğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Beştepe, Balgat ve küresel ortaklarının sabırsızlıkla beklediği sözde PKK kongresinin bildirgesi yayımlandı. Terör örgütü bu bildiride, Lozan Antlaşması'na karşı verilen silahlı mücadelenin başarıya ulaştığını ilan etmektedir. Bu iddia, doğrudan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni hedef alan bir kalkışma olarak değerlendirilmelidir. Eğer bir terör örgütü Lozan’a karşı zafer ilan ediyorsa, bunu kabullenen herkes tarih önünde sorumludur.”

“PKK olmayan bir savaşın galibi ilan edildi”

İktidarın, terör örgütünü “olmayan bir savaşın galibi ve barışın aktörü” haline getirdiğini ifade eden Dervişoğlu, “Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri’nin mücadelesiyle bitme noktasına gelen PKK, siyasi hesaplar uğruna meşrulaştırılmıştır” dedi.

“Sürecin Öcalan’a özgürlükle sonuçlanacağı ima ediliyor”

PKK’nın kongre açıklamasında, Abdullah Öcalan’ın süreci yönetmesi ve yönlendirmesi gerektiğine yönelik ifadelere de tepki gösteren Dervişoğlu, “Terörist başının siyasete katılması isteniyor. Bu çağrıyı muhatap alan iktidar, Öcalan’a ikametgah aramaktadır. Bu noktada artık pazarlık yoktur; doğrudan teslimiyet vardır” dedi.

“Suriye'de kurulan yapıya dikkat çekti”

Dervişoğlu, 26 Nisan’da Suriye'nin Kamışlı kentinde ilan edilen özerk yönetim yapısına da değinerek, “ABD, Fransa, PKK ve DEM Parti’nin içinde olduğu bir oluşum Suriye’de federal yapı ilan etmiştir. Türkiye’nin toprak bütünlüğü hedef alınmaktadır” diye konuştu. 10 Mayıs’ta Diyarbakır’da yapılan ve 300’ü aşkın siyasi yapı ile STK’nın katıldığı “Birlik İnisiyatifi” toplantısını da hatırlatan Dervişoğlu, “Dört parçalı Kürdistan hezeyanı, Cumhuriyet’in üniter yapısını tehdit etmektedir” ifadelerini kullandı.

“Bu ihanetin parçası olanlar hesap verecek”

PKK’nın, Türkiye Cumhuriyeti’ni soykırımla itham ettiğini ve bu açıklamanın bazı çevrelerce “başarı” olarak sunulduğunu belirten Dervişoğlu, “Bu artık gaflet değil, ihanettir. Bu açıklamayı muhatap alanlar gün gelecek millet ve tarih önünde hesap verecektir” dedi.

“Lozan Türkiye Cumhuriyeti'nin tapu senedidir”

PKK’nın Lozan’a karşı zafer ilan etmesini sert dille eleştiren Dervişoğlu, şöyle devam etti:

“Lozan Türkiye Cumhuriyeti’nin tapu senedidir. İktidara soruyorum: PKK'ya Lozan’ın hangi maddesini delme sözü verdiniz? Bu açıklamalar, iktidarın hedefinin başından beri terör örgütüyle aynı olduğunu göstermektedir. Türk milleti bu ihaneti unutmayacaktır.”

Lozan Parkı’nda protesto toplantısı yapılacak

Dervişoğlu, İYİ Parti'nin bu hafta TBMM'deki grup toplantısını Ankara’daki Lozan Parkı’nda gerçekleştireceklerini duyurarak, “Tapusu delinmek istenen Türkiye Cumhuriyeti’nin hak ve hukukunu savunmak üzere Çarşamba günü saat 12.00’de Lozan Parkı’nda buluşuyoruz. Tüm Ankaralıları ve milletimizi bu büyük protestoya davet ediyorum” dedi.

Kaynak : PHA