Günümüzde siyasi çekişmeler, toplumun dikkatini bilimin, sanatın ve en önemlisi sağlığın konuşulmasından alıkoyuyor. Gıda güvenliği konusunda ciddi sorunlarla karşı karşıyayız. Sebze ve meyvelerdeki aşırı zirai ilaç kullanımı, incir, mandalina, domates, portakal ve antep fıstığı gibi ürünlerin yüksek miktarda pestisit kalıntısı veya aflatoksin içermesi nedeniyle iade edilmesine yol açtı. Bu durum, sağlığımızı tehdit eden zehirli maddelerin ne kadar yaygın olduğunu gösteriyor.

Kronik hastalıklar ve kanser vakalarının artışı, bu tür çevresel faktörlerin etkisini gözler önüne seriyor. Ancak, sağlık sistemimizdeki sorunlar sadece çevresel etkenlerle sınırlı değil. İlaç endüstrisinin kar odaklı yaklaşımı da eleştiri konusu. Bazı iddialara göre, ilaç şirketleri için tedavi edilmiş her hastalık, kaybedilmiş bir müşteri anlamına geliyor. Bu yaklaşım, hastalıkların tamamen iyileştirilmesinden ziyade, uzun süreli tedavilerle hastaların sisteme bağlı kalmasını teşvik ediyor.

Bu karanlık tabloya rağmen, umut verici gelişmeler de yaşanıyor. Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Sn.Aziz Sancar, beyin kanseri tedavisi üzerine yürüttüğü çalışmalarla dikkat çekiyor. Sancar'ın üzerinde çalıştığı EdU adlı molekül, kan-beyin bariyerini geçebilen ve kanser hücrelerini hedef alabilen bir bileşik olarak öne çıkıyor. Fareler üzerinde yapılan deneylerde olumlu sonuçlar elde edildi ve bu molekülün insanlarda da denenmesi planlanıyor. Ancak, bu tür araştırmaların sürdürülebilmesi için maddi destek büyük önem taşıyor.

Türkiye'nin 2023 yılında toplam Ar-Ge harcaması 377 milyar 542 milyon TL'ye ulaştı. Bu harcamaların bir kısmı kamu, bir kısmı ise özel sektör tarafından finanse edildi. Ancak, bu kaynakların ne kadarının sağlık alanındaki bilimsel araştırmalara yönlendirildiği konusunda net bir bilgi bulunmuyor.

Sonuç olarak, sağlığımızı korumak ve geliştirmek için sadece bireysel önlemler yeterli değil. Toplum olarak, bilim insanlarına daha fazla destek vermeli, gıda güvenliğine önem göstermeli ve sağlık politikalarını yeniden değerlendirmeliyiz. Unutmayalım ki, insan hayatı her şeyin üzerindedir. Ülkemizde kalıcı sağlık politikalarına ihtiyaç var.

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