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Temsilcilik görevini yaklaşık 3 yıldır sürdüren Ensar Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Ergün, görevi Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Adıyaman Başkanı Abdulkadir Kurt'a devretti.

Üç yıldır eğitime destek platformu temsilciliği görevini yürüten Ensar Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Ergün Üç Yıldır Görev Süresinin dolması nedeniyle yeni dönemde hizmet bayrağını MÜSİAD Adıyaman Başkanı Abdulkadir Kurt devrett.

Eğitime Destek Platformu Adıyaman Temsilciliği’nin Kasım ayı toplantısı ve gündem değerlendirme toplantısı Adıyaman Uygulama Otelinden gerçekleştirildi.

MÜSİAD Adıyaman Başkanı Abdulkadir Kurt, Geleceğimizi teslim edeceğimiz çocuklarımızın daha kaliteli bir eğitim alması adına Adıyaman Eğitime Destek Platformu olarak çok önemli hizmetler yapacağız. Eğitime Destek Platformu meydana getiren sivil toplum kuruluşlarımız olarak hem de gönüllü katkı vereceğiz. Arkadaşlar bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da bu görevi sizlerle birlikte, el ele, omuz omuza çalışarak yürüteceğiz. Ben, görevi bana bırakan Mahmut Ergün'e arkadaşımıza bugüne kadar yaptığı hizmetlerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Allah kendisinden razı olsun” dedi.



Kaynak : PHA