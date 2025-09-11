Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama kararnamesiyle 37 ilin emniyet müdürü değişti, 22 emniyet müdürü ise merkez teşkilatına çekildi. Atamalar, 11 Eylül 2025 tarihli Resmi Gazete’de duyuruldu.

Bu kapsamda, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü’ne dikkat çeken bir isim atandı. Sinan Ateş suikastı soruşturmasının ilk beş ayında görev alan ve kritik operasyonlara imza atan Polis Başmüfettişi Arzum Nazman, Adıyaman Emniyet Müdürü olarak görevlendirildi.

Nazman, suikastın gerçekleştiği dönemde Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yapıyordu. Soruşturma sürecinde, tutuklu sanıklardan Tolgahan Demirbaş’ın dönemin MHP Milletvekili Olcay Kılavuz’un yanından alınması talimatını veren isim olarak öne çıkmıştı.

Emniyet Müdürlüklerinde geniş çaplı değişiklik

Atama kararnamesi ile 37 ilin emniyet müdürlüklerine yapılan atamalar da şöyle:

"Bursa Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu Antalya Emniyet Müdürlüğüne, Kahramanmaraş Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman Diyarbakır Emniyet Müdürlüğüne, Ardahan Emniyet Müdürü Gökalp Şener Bilecik Emniyet Müdürlüğüne, Ağrı Emniyet Müdürü Yılmaz İpar Bolu Emniyet Müdürlüğüne, Kars Emniyet Müdürü Mehmet Ömür Saka Sakarya Emniyet Müdürlüğüne, Hakkari Emniyet Müdürü İdris Yılmaz Mersin Emniyet Müdürlüğüne, Artvin Emniyet Müdürü Hüseyin Adatepe Bartın Emniyet Müdürlüğüne, Hatay Emniyet Müdürü Kadir Gökce Bursa Emniyet Müdürlüğüne, Kastamonu Emniyet Müdürü Kayhan Ay Malatya Emniyet Müdürlüğüne, Nevşehir Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu Trabzon Emniyet Müdürlüğüne, Muş Emniyet Müdürü Serkan Karaman Nevşehir Emniyet Müdürlüğüne, Yozgat Emniyet Müdürü Recep Tecimer Mardin Emniyet Müdürlüğüne, Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun Erzurum Emniyet Müdürlüğüne, Balıkesir Emniyet Müdürü Hasan Yiğit Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğüne, Özel Harekat Başkanı Süleyman Karadeniz Muğla Emniyet Müdürlüğüne, Koruma Daire Başkanı Tamer Taş Kastamonu Emniyet Müdürlüğüne, 1. Hukuk Müşaviri Rüştü Yılmaz Hatay Emniyet Müdürlüğüne, TEM Daire Başkanı Ergün Dağıstanlı Çanakkale Emniyet Müdürlüğüne, KOM Başkanı Şükrü Yaman Balıkesir Emniyet Müdürlüğüne, Trafik Başkanı Muhittin Ayhan Edirne Emniyet Müdürlüğüne, Polis Başmüfettişi Taner Çiftçi Uşak Emniyet Müdürlüğüne, Polis Başmüfettişi Oğuz Tüzün Ardahan Emniyet Müdürlüğüne, Polis Başmüfettişi Göksel Önder Ağrı Emniyet Müdürlüğüne, Polis Başmüfettişi Murat Abdullah Tombul Kars Emniyet Müdürlüğüne, Polis Başmüfettişi Atilla Ayata Hakkari Emniyet Müdürlüğüne, Polis Başmüfettişi Murat Güneş Artvin Emniyet Müdürlüğüne, Polis Başmüfettişi Volkan Sazak Şırnak Emniyet Müdürlüğüne, Polis Başmüfettişi Mustafa Işık Kırıkkale Emniyet Müdürlüğüne, Polis Başmüfettişi Koray Şensoy Bitlis Emniyet Müdürlüğüne, Polis Başmüfettişi Ahmet Alaağaçlı Sivas Emniyet Müdürlüğüne, Polis Başmüfettişi Arzum Nazman Adıyaman Emniyet Müdürlüğüne, Polis Başmüfettişi Mesut Görücü Kırşehir Emniyet Müdürlüğüne, Polis Başmüfettişi Ahmet Canver Karabük Emniyet Müdürlüğüne, Polis Başmüfettişi Melih Kuzudişli Muş Emniyet Müdürlüğüne, Polis Başmüfettişi Necmettin Koç Yozgat Emniyet Müdürlüğüne, Polis Başmüfettişi Ferhat Akbaş Giresun Emniyet Müdürlüğüne, Polis Başmüfettişi Kazım Günay Demiralay Tunceli Emniyet Müdürlüğüne atandı."

Kaynak : PHA