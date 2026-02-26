Adıyaman'da Eski Valilik (Kent Meydanı) Kavşağı'nda iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgilere göre, 02 ABD 018 plakalı araç ile 02 AGJ 546 plakalı araç kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda hasar meydana gelirken, kazada yaralanan olmadığı öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, kavşakta trafik akışını kontrollü şekilde sağlarken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak : PERRE