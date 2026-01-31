Cumhurbaşkanlığı kararıyla Adıyaman İl Müftülüğünde görev değişikliği yapıldı. Resmi Gazete'nin 31 Ocak 2026 tarihli sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı (2026/32) kapsamında, Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesindeki bazı il müftülüklerine yeni atamalar gerçekleştirildi.

Karara göre, Adıyaman İl Müftüsü Mevlüt Haliloğlu İzmir İl Müftülüğüne atanırken, Adıyaman İl Müftülüğü görevine Mustafa Düzgüney getirildi. Böylece Adıyaman'daki il müftülüğü görevini Mustafa Düzgüney devralmış oldu.

Cumhurbaşkanlığı kararında ayrıca Amasya, Muş, Mersin, Kırıkkale, Kahramanmaraş, Gaziantep, Tekirdağ, Çanakkale, Hatay, Bilecik ve Şırnak başta olmak üzere birçok ilde de müftülük görevlerine yönelik atamalara yer verildi.

Söz konusu atamaların, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri uyarınca Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı il müftülüklerinde yapıldığı bildirildi.

Karar, 30 Ocak 2026 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe girdi.

Kaynak : PERRE