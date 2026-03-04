210 gram ekmeğin satış fiyatı 12 TL olarak karara bağlandı.

Meclis Başkan Vekili Av. Burcu Cömert Tekin başkanlığında toplanan belediye meclisi, toplam 11 gündem maddesini görüşmek üzere bir araya geldi. Toplantının en önemli gündem maddesi, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere tarafından şehre kazandırılan Halk Ekmek Fabrikası’nda üretilecek ürünlerin birim fiyatlarının belirlenmesi oldu.

ÇEVRE İLLERLE KIYASLAMA YAPILDI

Fiyat belirleme sürecinde, çevre illerdeki Halk Ekmek işletmelerinin uyguladığı güncel fiyatlar ve gramajlar detaylıca analiz edildi. Maliyet kalemleri ve vatandaşın alım gücü göz önünde bulundurularak hazırlanan tarife meclis üyelerinin onayına sunuldu.

Buna göre, 210 gram halk ekmeğin fiyatı 12 TL, tam buğday ekmeği ile kepek ekmek fiyatları 15 TL, simit ve poğaça ürünlerinin fiyatı ise 12 TL olarak belirlendi.

BİR YIL BOYUNCA ZAM YAPILMAYACAK

Ayrıca, halkın uygun fiyatlı ve sağlıklı ekmeğe ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla belirlenen fiyatlarda 1 yıl boyunca artış yapılmaması hükme bağlandı.