Adıyaman Belediyesi, şehir merkezinde devam eden içme suyu yenileme çalışmaları kapsamında yapılacak ana hat bağlantıları nedeniyle, 24 Şubat 2026 Salı günü 08.00 ile 14.00 saatleri arasında Atatürk Bulvarı'nın kuzeyinde bulunan yerleşim alanlarında geçici süreli su kesintisi uygulanacağını duyurdu.

Yetkililerden yapılan açıklamada, vatandaşların kesinti süresince mağduriyet yaşamamaları için önceden tedbir almaları istendi.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından suyun yeniden verileceği belirtilen, Belediye'den vatandaşlara gönderilen bilgilendirme mesajında şu ifadelere yer verildi;

'Şehir merkezimizde devam eden içme suyu yenileme çalışmaları kapsamında yapılacak ana hat bağlantıları nedeniyle 24/02/2026 (Salı) saat 08.00 ile 14.00 saatleri arasında Atatürk Bulvarı kuzeyinde bulunan yerleşim alanlarında geçici süreli su kesintisine gidilecektir. Vatandaşlarımızın tedbirli olmaları önemle rica olunur. Verdiğimiz rahatsızlık için özür diliyor, sabrınız ve anlayışınız için teşekkür ediyoruz'

HABER: ADIYAMAN (PERRE) - Sibel TURAN

Kaynak : PERRE