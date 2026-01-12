Valilikten yapılan açıklamada, Sincik, Gerger ve Çelikhan ilçelerinde yoğun kar yağışının devam etmesi ve öğrencilerin güvenliğinin göz önünde bulundurulması nedeniyle, 13 Ocak 2026 Salı günü ilçe genelinde eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi.

Aynı açıklamada, Adıyaman merkezine bağlı Kaşköy, Koçali, Dağ Kuyucak, Yazıbaşı, Ağikan, Olgunlar, Bozatlı ve Ağıllı köylerinde de 13 Ocak 2026 Salı günü eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiği belirtildi.

Kamu personeline idari izin

Valilik açıklamasında ayrıca, söz konusu ilçelerde kamu kurumlarında görev yapan engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı bulunan personel ile 0-6 yaş arası çocuğu bulunan kadın kamu personelinin de aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Adıyaman Valiliği, alınan kararın öğrencilerin ve kamu çalışanlarının güvenliği gözetilerek alındığını vurgulayarak, kamuoyunu gelişmelere karşı dikkatli olmaya davet etti.

Kaynak : PERRE