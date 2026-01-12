Milli Savunma Bakanlığı (MSB), iş yerlerinde çalıştırılmak üzere, Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananlardan (TMSY) işçi alımı gerçekleştirecek. Başvurular, ilgili yönetmelikler doğrultusunda yapılacak.

İlanda, adaylarda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma, 18-36 yaş aralığında bulunma, belirli suçlardan mahkûm olmama, askerlik ile ilişiğin bulunmaması ve sağlık açısından çalışmaya engel durumun olmaması gibi şartlar arandığı belirtildi. Ayrıca adayların güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması gerekiyor.

Başvurular, yalnızca İŞKUR'da yayımlanan ilanlara yapılabilecek. Birden fazla başvuru yapan veya hâlihazırda MSB'de çalışan adayların başvuruları kabul edilmeyecek. Terörle mücadelede yaralanan adaylardan, durumlarını belgelendiren komutanlık yazısı ve sağlık raporu istenecek.

Açık iş pozisyonları için yapılacak sınava, iş gücü miktarının dört katı aday kabul edilecek. Sınav ve kura çekimi 21 Ocak 2026 Çarşamba günü, noter huzurunda MSB Personel Temin Daire Başkanlığında gerçekleştirilecek. Kura sonucu ve sınav detayları, https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden ilan edilecek.

Sınav, adayların başvurdukları meslek kolundaki mesleki bilgi ve becerilerini ölçmeye yönelik olacak. 100 puan üzerinden değerlendirilecek sınavda 70 puanın altında alanlar başarısız sayılacak. Başarılı adaylardan, işe yerleştirme öncesinde iş sağlığı ve güvenliği açısından uygunluk raporu istenecek.

MSB, ilana dair tüm detayları ve güncellemeleri resmi internet sitesinden duyuracak; adaylara ayrıca tebligat yapılmayacak.

