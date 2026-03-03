Adıyaman Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası seri üretime başladı. Şehrin il oluşundan bu yana bir ilk olma özelliği taşıyan tesis, modern altyapısıyla hizmet verecek. Saatte 3 bin, günlük 60 bin ekmek üretim kapasitesine sahip tesisin, dar gelirli vatandaşlara hijyenik ve uygun fiyatlı ekmek sunması hedefleniyor.

Fabrikada incelemelerde bulunan Abdurrahman Tutdere, ilk üretim sürecini yerinde takip etti.

Tutdere açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

'Bugün büyük bir heyecan ve gurur yaşıyoruz. Hep söylüyorduk; 'Adıyaman Belediyesi halkın belediyesidir' diye. Bugün halkın parasıyla, halkın çocukları halkı için ekmek üretiyor. Şehrimizi il olduğundan bu yana ilk kez Halk Ekmek Fabrikası ile buluşturarak verdiğimiz sözü tuttuk. Bu, sadece bir yatırım değil; halkımıza verdiğimiz sözün yerine getirilmesidir.

Halk Ekmek, özellikle dar gelirli vatandaşlarımızın daha hijyenik ve uygun fiyatlı ekmeğe ulaşmasının kapısı olacak. Burası sadece bir fabrika değil; ekmeğin bereketi ve halkımıza hizmetin onurudur. Adıyaman'ımıza hayırlı olsun.'

Kaynak : PERRE