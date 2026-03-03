Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde radar denetimlerinde uygulanan yüzdelik hız toleransına son verildi. Artık hız sınırının üzerinde 6 kilometre/saatten fazla seyreden sürücülere cezai işlem uygulanacak. Bu kapsamda hem yerleşim yeri içi hem de yerleşim yeri dışındaki yollar için ayrı hız aşımı cezaları belirlendi.

Yerleşim Yeri İçinde Hız Aşımı Cezaları

Yeni düzenlemeye göre, yerleşim yeri sınırları içinde hız sınırını aşan sürücülere uygulanacak cezalar şöyle sıralandı:

6-10 km/s aşım: 2.000 TL

11-15 km/s aşım: 4.000 TL

16-20 km/s aşım: 6.000 TL

21-25 km/s aşım: 8.000 TL

26-35 km/s aşım: 12.000 TL

36-45 km/s aşım: 15.000 TL

46-55 km/s aşım: 20.000 TL ve 30 gün süreyle ehliyete el koyma

56-65 km/s aşım: 25.000 TL ve 60 gün süreyle ehliyete el koyma

66 km/s ve üzeri aşım: 30.000 TL ve 90 gün süreyle ehliyete el koyma

Yerleşim Yeri Dışında Hız Aşımı Cezaları

Otoyol ve devlet yolları gibi yerleşim yeri dışındaki güzergâhlarda hız sınırını aşan sürücüler için uygulanacak cezalar ise şu şekilde açıklandı:

11-15 km/s aşım: 2.000 TL

16-20 km/s aşım: 4.000 TL

21-25 km/s aşım: 6.000 TL

26-30 km/s aşım: 8.000 TL

31-40 km/s aşım: 12.000 TL

41-50 km/s aşım: 15.000 TL

51-60 km/s aşım: 20.000 TL ve 30 gün süreyle ehliyete el koyma

61-70 km/s aşım: 25.000 TL ve 60 gün süreyle ehliyete el koyma

71 km/s ve üzeri aşım: 30.000 TL ve 90 gün süreyle ehliyete el koyma

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkilileri, yeni uygulamanın trafik güvenliğini artırmayı ve radar denetimlerinde standart bir ceza sistemi oluşturmayı amaçladığını bildirdi. Yapılan açıklamada, sürücülerin hız sınırlarına uymalarının hem kendi güvenlikleri hem de diğer yol kullanıcılarının güvenliği açısından önemine vurgu yapıldı.

HABER: ULUSAL (PERRE) - Berfin GÜRBÜZ

Kaynak : PERRE