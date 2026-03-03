Hafta sonu Amerika İsrail ve İran arasında yaşanan gerilimlerle birlikte farklı bir hareketlilik yaşayan altın yükselişe geçti. Altında yaşanan hareketlilikle birlikte talep artarken altının geleceği de merak edilmeye başlandı. Adıyaman'da kuyumculuk yapan Osman Gözcü yaşanan savaş gerilimiyle beraber faklı bir seyir izleyen altın piyasasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Gözcü, yaşanan savaş gerilimleriyle birlikte altında yaşanan hareketlilik, vatandaşların altına olan talepleri ve altının geleceği üzerine bilgilendirmelerde bulundu.

'Yaşanan Savaş Gerilimi Altında Hareketliliğe Neden Oldu'

Gözcü hafta sonu Amerika İsrail ve İran arasında yaşanan savaş hareketliliğinden kaynaklı yaşanan yükselişten bahsederek şunları söyledi:

'Hafta sonu Amerikan' savaş seyrinden dolayı altının ONS'sinde yükseliş vardı. Yaşananlardan dolayı serbest piyasa altının gramına 500 gram bir makas koymuştu. Cuma günü en son kapanış 7 bin 500'lerdeydi şu anda Cumartesi günü 8 bin 500 gram farkında makas eklendiğinden dolayı bir düşüş var. Yaşanan savaş gerilimi altında hareketliliğe neden oldu. Güncel altın fiyatları gram altın 7 bin 304 TL'den çeyrek Altın 12 bin TL'den alıcı buluyor.

'Dengeli Bir Alışveriş Var'

Gözcü vatandaşların yaşanan olaylarla birlikte altına olan talepleri hakkında da bilgi verdi. Vatandaşların dengeli bir alışveriş stratejisi izlediğini ifade eden Gözcü işçiliği olmayan ürünlere talebin daha fazla olduğunu ifade ederek şunları söyledi;

'Altına yatırım manasında aslında şu anda dengeli bir alışveriş var. Gelen vatandaşlar hem altın satıyor hem altın alıyor. İnsanların talebi de genel olarak satıldığında ücret düşmesi olmaması için işçiliksiz ürünlere oluyor. Çeyrek altın gram altın paket altın gibi işçiliği olmayan ürünlere talep şu anda daha fazla oluyor.

'Bu Yükselişin Nedeni Jeopolitik Riskler'

Osman Gözcü, altındaki yükselişin temelinde artan jeopolitik risklerin bulunduğunu belirterek, ons altının 5 bin 400 dolar direncini kırdığını söyledi. Bunun bir yatırım tavsiyesi olmadığını vurgulayan Gözcü, dünya konjonktüründe yaşanan gelişmeler, faiz indirim beklentileri ve merkez bankasında olası başkan değişimi gibi unsurların piyasaları etkilediğini ifade etti. Küresel ölçekte para arzının artırılması halinde altın fiyatlarında yükselişin devam edebileceğini düşündüklerini dile getirdi.

Kaynak : PERRE