Adıyaman Valisi Osman Varol, il genelinden gelen vatandaşları Valilik makamında kabul etti. Görüşmelerde vatandaşların talep ve önerilerini dinlendi. Vali Varol, vatandaşlar tarafından iletilen konuların not alarak, gereğinin yapılması için ilgili kurumlara talimat verdi.

Adıyaman Valiliği tarafından yapılan paylaşımda, Gerger'den Gölbaşı'na, Çelikhan'dan Samsat'a kadar il genelinde toplumun tüm kesimlerini kapsayan bir anlayışla halk buluşmalarının sürdüğü belirtilirken, birlik ve dayanışma yaklaşımıyla çalışmaların devam edeceği ve her hafta Salı günleri düzenlenen halk buluşmaları kapsamında vatandaşlarla bir araya gelinmeye devam edileceği bildirildi.

HABER: ADIYAMAN (PERRE) - Şeriban ÖZÇAKMAK

Kaynak : PERRE