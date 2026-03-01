Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan personelle birebir görüşmeler devam ediyor. İl Emniyet Müdürü Arzum Nazman, teşkilatın farklı birimlerinde görev yapan personelle bir araya gelerek talep ve önerilerini dinledi. Gerçekleştirilen görüşmede, personelin çalışma şartları, sahadaki uygulamalar ve kurumsal işleyişe ilişkin değerlendirmeler ele alındı.

İl Emniyet Müdürü Nazman, görüşme sırasında yaptığı açıklamada, 'Her personelimizin görüşünün değerli olduğu, öneri ve değerlendirmelerinin karar süreçlerine katkı sağladığı personel görüşmeleri; personelimizin teşkilatına olan aidiyet duygusunu artırmak, güçlü iletişim modelimiz ve insan odaklı çalışma prensibimizin somut bir yansımasıdır' ifadelerine yer verdi.

HABER: ADIYAMAN (PERRE) - Şeriban ÖZÇAKMAK

Kaynak : PERRE