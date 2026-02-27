Programda İl Müftülüğü görevlileri Kur’an-ı Kerim tilaveti yaptı, mevlid-i şerif okundu ve ilahiler seslendirildi. Vali Varol, şehitlerin hatırasının gönüllerde yaşatılacağını ifade etti.

Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği tarafından 1994-2021 yılları arasında Şubat ayında şehit düşen kahramanlar anısına düzenlenen mevlid-i şerif programına katıldı. Program, dernek tarafından organize edilerek, şehitlerin hatırasını yaşatmayı amaçladı.

Etkinlik, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği ev sahipliğinde gerçekleştirildi. İl Müftülüğü görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, ardından mevlid-i şerif okundu ve çeşitli ilahiler seslendirildi. Programa, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar da katılım gösterdi.

Vali Dr. Osman Varol, yaptığı açıklamada, 'Bu aziz vatanı bizlere emanet eden kahraman şehitlerimizin hatıraları gönlümüzde daima yaşayacak; ruhları şad, mekânları cennet olsun' ifadelerini kullandı.

Program kapsamında şehitlerin anısına dualar edildi, katılımcılar şehitler için topluca dua etti ve etkinlik sonunda katılımcılara mevlid-i şerif ikramında bulunuldu. Vali Dr. Varol, etkinliğin önemine değinerek, şehitlerin hatırasının toplumda gelecek nesillere aktarılmasının büyük bir sorumluluk olduğunu vurguladı.

HABER: ADIYAMAN (PERRE) - Berfin GÜRBÜZ

Kaynak : PERRE