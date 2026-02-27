TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti Grubu adına konuşan AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de yaşananların bir saldırı değil 'tam anlamıyla bir soykırım' olduğunu ifade etti. On binlerce insanın hayatını kaybettiğini, yüz binlercesinin yaralandığını dile getiren Milletvekili Alkayış, yaşamını yitirenlerin önemli bir kısmının kadın ve çocuklardan oluştuğunu söyledi.

Milletvekili Alkayış, 'Gazze'de hastaneler hedef alınmış, ameliyathaneler elektriksiz kalmış, temiz su kaynakları tahrip edilmiş, gıda erişimine ciddi şekilde kısıtlama getirilmiştir. Temel insani ihtiyaçlara ulaşmak neredeyse imkânsız hâle gelmiştir. Okullar, ibadethaneler ve mülteci kampları bombalanmış, siviller için güvenli alan kalmamıştır. Bu tablo uluslararası insan haklarının açık bir ihlalidir' ifadelerini kullandı.

Dünya kamuoyunun sessiz kaldığını belirten Milletvekili Alkayış, 'Bu tablo karşısında dünya sessiz kalmıştır ancak Türkiye susmamıştır, susmayacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ilk günden itibaren etkin bir dış politikayla Filistin halkının haklı davasının yanında yer almıştır' diye konuştu.

Türkiye'nin sözünü eylemle desteklediğini vurgulayan Milletvekili Alkayış, 'AFAD ve Türk Kızılay'ı başta olmak üzere bölgeye insani yardımlar ulaştırılmış, yaralılar ülkemizde tedavi ettirilmiş, diplomatik girişimlerimizle kalıcı ateşkes için yoğun bir çaba ortaya konulmuştur' dedi.

ABD'nin İsrail Büyükelçisi'nin açıklamalarına da değinen Milletvekili Alkayış, 'Bölge ülkelerinin toprak bütünlüğünü hedef alan açıklamalar kabul edilemezdir. Söz konusu açıklamalar Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 14 ülke tarafından ortak ve güçlü bir şekilde kınanmıştır' ifadelerini kullandı.

Milletvekili Alkayış, 'Türkiye'nin egemenliği ve millî güvenliği üzerinde kimsenin hesap yapmasına müsaade etmeyiz. Gazze'de akan kanın durması, insani yardımların kesintisiz ulaştırılması ve başkenti Kudüs olan egemen, bağımsız bir Filistin devletinin kurulması için irademiz açıktır. Gazze'de zulüm sürdüğü sürece bizim de mücadelemiz devam edecektir' dedi.

HABER: ANKARA (PERRE) - Şeriban ÖZÇAKMAK

Kaynak : PERRE