Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçen yeni Trafik Kanunu teklifi, 27 Şubat 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeler kapsamında trafik kural ihlallerine uygulanacak para cezalarında önemli artışlar yapıldı ve bazı ihlallerde ek yaptırımlar getirildi.

Kanunla, aşırı hız, kırmızı ışık ihlali ve seyir halinde cep telefonu kullanımı gibi sık karşılaşılan ihlallerde cezalar artırıldı. Ayrıca, ehliyetsiz araç kullanma ile alkol veya uyuşturucu madde etkisi altında araç kullanma gibi ciddi ihlaller için rekor seviyede idari para cezaları ve ehliyet iptalleri öngörüldü.

Yeni düzenleme ile birlikte sürücülerin trafik güvenliğine dikkat etmesi ve ihlallerin önlenmesi amaçlanıyor. Kanun, trafik kurallarına aykırılık gösteren sürücüler için idari yaptırımların yanı sıra araçların geçici olarak trafikten men edilmesi ve sürücü belgelerinin geri alınamaması gibi uygulamaları da kapsıyor.

Düzenlemeler, hız sınırı aşımı, kırmızı ışık ihlali, cep telefonu kullanımı, plaka usulsüzlüğü ve benzeri durumlarda uygulanacak cezaların artırılmasını içerirken, tekrar eden ciddi ihlallerde sürücü belgelerinin geçici veya kalıcı olarak iptal edilmesine olanak sağlıyor.

Yeni trafik cezaları ve yaptırımlar, Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girdi ve ülke genelinde uygulanmaya başlandı.

HABER: ULUSAL (PERRE) - Berfin GÜRBÜZ

Kaynak : PERRE