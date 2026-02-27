Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Encümen Toplantısı, Başkan Vekili Vahap Seçer'in başkanlığında yapıldı. Toplantıya Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin de aralarında bulunduğu encümen üyeleri katıldı.

Toplantı kapsamında Avrupa Şehirler Birliği (Eurocities) üyesi belediye başkanları ve temsilcileriyle bir araya gelinerek yerel yönetimlerin dayanışması ve uluslararası iş birliği konuları değerlendirildi. Görüşmede kentlerin ortak sorunları ve belediyeler arası iş birliği imkânları ele alındı.

Programın ardından TBB Encümen Üyeleri, Şubat ayı olağan toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda alınan kararların belediyelere hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

Kaynak : PERRE