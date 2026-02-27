Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, üniversitede öğrenim gören uluslararası öğrencileri makamında kabul etti. Rektörlük makamında gerçekleşen buluşmada, öğrencilerle samimi bir ortamda bir araya gelinerek eğitim süreçleri, üniversite deneyimleri ve kültürel paylaşımlar üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda konuşan Prof. Dr. Mehmet Keleş, farklı coğrafyalardan gelen öğrencilerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, uluslararası öğrencilerin akademik ve kültürel açıdan üniversiteye sağladığı katkılara değindi. Rektör, öğrencilerin başarı yolculuklarında her zaman yanlarında olduklarını vurguladı ve üniversitenin, kültürel çeşitliliğin ve akademik zenginliğin bir arada geliştiği bir öğrenim ortamı sunduğunu belirtti.

Buluşmada, öğrenciler üniversitedeki eğitim süreçleri, sosyal ve kültürel etkinlikler hakkında deneyimlerini paylaşırken, farklı ülkelerden gelen öğrencilerle bilgi ve kültür alışverişi yapma imkânı buldu. Rektörlük makamında gerçekleşen görüşme, öğrenciler için karşılıklı etkileşim ve iletişim fırsatını artıran bir platform olarak değerlendirildi.

Prof. Dr. Mehmet Keleş, yaptığı açıklamada, 'Farklı coğrafyalardan gelen öğrencilerimizle samimi bir sohbet ortamında eğitim süreçleri, üniversite deneyimleri ve kültürel paylaşımlar üzerine keyifli bir buluşma gerçekleştirdik. Uluslararası öğrencilerimizin üniversitemizin akademik ve kültürel zenginliğine kattığı değerin farkındayız ve başarı yolculuklarında her zaman yanlarındayız. Kültürlerin buluştuğu üniversitemizde birlikte öğreniyor, birlikte büyüyoruz' ifadelerini kullandı.

