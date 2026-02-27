Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'Yarısı Bizden' kampanyasına ilişkin önemli bir düzenlemeyi hayata geçirdiklerini bildirdi. Bakan Kurum, kampanya kapsamında hazırlanan genelgenin Resmi Gazete'de yayımlandığını belirterek, 31 Aralık'a kadar ev ve iş yerini riskli yapı ilan ettiren tüm vatandaşların destekten yararlanabileceğini açıkladı.

2025 ve 2026 yıllarında riskli yapı olarak ilan edilen binaların tamamının da kampanya kapsamına alındığını aktaran Bakan Kurum, düzenlemeyle kentsel dönüşüm sürecinin hızlandırılmasının hedeflendiğini ifade etti.

Kampanya 31 Aralık 2026'da Sona Erecek

İstanbul'da kentsel dönüşümü desteklemek amacıyla başlatılan kampanya 31 Aralık 2026'da sona erecek.

Kampanya kapsamında bina bazlı dönüşümde konutlar için 875 bin TL hibe, 875 bin TL kredi ve 125 bin TL taşınma desteği sağlanıyor. İş yerleri için ise 437 bin 500 TL hibe, 437 bin 500 TL kredi ve 125 bin TL taşınma desteği veriliyor.

Alan Bazlı Dönüşümde TOKİ ve Emlak Konut Devrede

Alan bazlı dönüşümde 875 bin TL hibe ve 125 bin TL taşınma desteği sunulurken, projelerin inşasını TOKİ veya Emlak Konut üstleniyor. Hibe tutarı bina maliyetinden düşülüyor, kalan borç ise uzun vadeli ve uygun ödeme koşullarıyla taksitlendiriliyor.

