Asal Araştırma tarafından 2 bin 15 katılımcıyla gerçekleştirilen ankette, 'Bu pazar milletvekili genel seçimi olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?' sorusu yöneltildi. Kararsızlar ve yanıt vermeyenler orantısal olarak dağıtıldıktan sonra elde edilen sonuçlar kamuoyuyla paylaşıldı.

Partilerin oy oranları şöyle sıralandı:

Cumhuriyet Halk Partisi : %33,2

Adalet ve Kalkınma Partisi : %32,0

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi : %8,8

Milliyetçi Hareket Partisi : %8,0

İYİ Parti : %5,7

Zafer Partisi : %3,6

Anahtar Parti : %3,4

Yeniden Refah Partisi : %2,8

Türkiye İşçi Partisi : %1,1

Diğer: %1,4

Araştırma sonuçları Şubat 2026 dönemine ait veriler olarak açıklandı.

HABER: ULUSAL (PERRE) - Şeriban ÖZÇAKMAK

Kaynak : PERRE