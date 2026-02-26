Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suriye Sınır Kapıları ve Gümrükler Genel İdaresi Başkanı Kuteybe Ahmed Bedevi ile Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Nida Eş-Şaar ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre görüşmelerde, Türkiye ile Suriye arasındaki mevcut ticaret hacminin artırılmasına yönelik atılabilecek adımlar ele alındı. İki ülke arasında 3,7 milyar dolar seviyesinde bulunan ticaret hacminin geliştirilmesine yönelik projeler değerlendirildi.

GÜMRÜK SÜREÇLERİ VE İŞ BİRLİĞİ ELE ALINDI

Bakan Bolat'ın, Suriye Sınır Kapıları ve Gümrükler Genel İdaresi Başkanı Bedevi ile yaptığı görüşmede; karşılıklı ticarette gümrük süreçlerinin iyileştirilmesi ve hızlandırılması, gümrük kapılarının modernizasyonu ve kapasite artırımı ile transit geçişlerin hızlandırılması konuları ele alındı.

Görüşmede ayrıca, iki ülke arasında gümrük alanındaki iş birliğinin geliştirilmesine yönelik teknik ve idari çalışmalar kapsamlı şekilde değerlendirildi.

ORTAK GÜMRÜK KOMİTESİ TOPLANACAK

Tarafların, geçen yıl Aralık ayında imzalanan Türkiye-Suriye Ortak Gümrük Komitesi'nin ilk toplantısının en kısa sürede gerçekleştirilmesi konusunda mutabık kaldığı bildirildi. Görüşmede, iki ülke arasındaki lojistik ağların güçlendirilmesinin bölgesel ticaret ve bağlantısallığa katkı sağlayacağı vurgulandı.

JETCO TOPLANTISI İLKBAHARDA

Bakan Bolat'ın, Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Eş-Şaar ile gerçekleştirdiği görüşmede ise ticaret hacmi ve yatırım ilişkilerinin artırılmasına yönelik adımlar ele alındı.

Türkiye ile Suriye arasında kurulan Türkiye-Suriye Ticaret Bakanlıkları Ortak Ekonomik ve Ticaret Komitesi (JETCO) mekanizması kapsamında toplantının ilkbaharda yapılması konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi. Toplantı marjında geniş kapsamlı bir iş ve yatırım forumu düzenlenmesinin de kararlaştırıldığı kaydedildi.

Açıklamada, Türkiye'nin Suriye ile ticaretin artırılması ve ikili ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik çalışmalarını sürdüreceği ifade edildi.

HABER: ULUSAL (PERRE) - Berfin GÜRBÜZ

Kaynak : PERRE