Başkan Doğan, “Görev uçuşu sırasında meydana gelen elim kazada bir pilotumuzun şehit olduğu haberi hepimizi derin bir üzüntüye sevk etmiştir. Aziz milletimizin başı sağ olsun” dedi.



"Şehidimizin Fedakârlığı Asla Unutulmayacaktır"



Engin Doğan açıklamasında, “Ülkemizin güvenliği için gökyüzünde görev yapan kahraman pilotumuz, milletimizin gönlünde daima yaşayacaktır. Şehidimize Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve silah arkadaşlarına sabır diliyorum” ifadelerine yer verdi.

Muhabir: Adıyamanlılar Net