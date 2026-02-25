Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yayımlanan 2026 dini günler takvimine göre, Ramazan ayı bu yıl Şubat ve Mart aylarını kapsıyor, On bir ayın sultanına veda edeceğimiz Arife günü 19 Mart 2026 Perşembe gününe denk geliyor. Arife gününü takip eden bayramın birinci günü ise baharın müjdecisi olan 20 Mart Cuma günü idrak edilecek. Üç gün sürecek olan bayramın takvimi şu şekilde:

Ramazan Bayramı Arifesi: 19 Mart 2026 Perşembe (Yarım Gün)

Ramazan Bayramı 1. Gün: 20 Mart 2026 Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün: 21 Mart 2026 Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün: 22 Mart 2026 Pazar

