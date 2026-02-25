Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılına ilişkin evlilik istatistiklerini açıkladı. Verilere göre Adıyaman'da 2025 yılı içerisinde toplam 4 bin 571 kişi evlendi. Türkiye genelinde ise 2024 yılında 569 bin 983 olan evlenen çift sayısı, 2025 yılında 552 bin 237'ye geriledi. Bin nüfus başına düşen evlenme sayısını ifade eden kaba evlenme hızı ise 2025 yılında binde 6,43 olarak gerçekleşti.

2025 yılında 4 bin 571 kişi evlendi

Adıyaman'da ise 2025 yılı içerisinde 4 bin 571 kişinin evlendiği açıklandı.2024 yılında ise bu rakam 4 bin 734 olarak açıklanmıştı.

Evlenme yaşı kadınlarda 25,6 oldu

Adıyaman'da ortalama ilk evlenme yaşı 2025 yılında erkeklerde 28,4 olurken kadınlarda 25,6 olarak açıklandı.

Adıyaman'da Kaba evlenme hızı 7,44

Bin nüfus başına düşen evlenme sayısını ifade eden kaba evlenme hızı ise Adıyaman genelinde 2025 yılı içerisinde 7,44 olarak açıklandı. Bu rakam 2024 yılı içerisinde 7,79 olarak açıklanmıştı.

