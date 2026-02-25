Hazine ve Maliye Bakanlığı personelinin çalışmalarına dikkat çekerek, personelin iş yükü, özlük hakları ve maaş farklılıklarının giderilmesi gerektiğini söyledi. Taşkın, 'Güçlü bir maliye teşkilatı, emeğinin karşılığını alan çalışanlarla mümkündür' ifadelerini kullandı.

Büro Memur-Sen Adıyaman Şube Başkanı Resul Taşkın, Vergi Haftası dolayısıyla yazılı basın açıklaması yaptı. Hazine ve Maliye Bakanlığı personeline teşekkürlerini iletti. Taşkın, ülke mali yapısının güçlenmesinde ve kamu hizmetlerinin sürdürülebilirliğinde büyük sorumluluk üstlenen Bakanlık mensuplarının emeklerinin önemine dikkat çekti.

Taşkın açıklamasında, 'Ülkemizin mali yapısının güçlenmesinde, kamu hizmetlerinin sürdürülebilirliğinde ve ekonomik istikrarın sağlanmasında büyük sorumluluk üstlenen Cumhuriyetin en köklü kurumsal geçmişe ve hafızaya sahip kurumu Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın değerli mensuplarının Vergi Haftası'nı kutluyoruz' ifadelerini kullandı.

Vergi Bilincinin Önemi ve Kamu Gelirleri

Vergi bilincinin toplumda yerleşmesi, kamu gelirlerinin adil ve etkin şekilde toplanması ve kayıt dışı ekonomiyle mücadele edilmesi gibi görevlerin, Bakanlık personelinin özverili ve yüksek sorumluluk anlayışıyla yürüttüğü çalışmalar sayesinde mümkün olduğunu belirten Taşkın, sahada, masada ve dijital sistemlerde yapılan yoğun çalışmaların kamu hizmetlerinin kesintisiz devamını sağladığını vurguladı.

Taşkın, 'Vergi Haftası, yalnızca verginin önemini anlatmak değil; aynı zamanda bu yükü omuzlayan çalışanlarımızın emeğini görünür kılmak için de önemli bir fırsattır' ifadelerine yer verdi.

Personel Sorunları ve Çözüm Önerileri

Büro Memur-Sen Adıyaman Şube Başkanı, personelin iş yükü, teknolojik dönüşüm sürecindeki uyum zorlukları, personel yetersizliği, fiziki çalışma koşulları ve özlük haklarına ilişkin beklentilerin kurum verimliliğini etkilediğine dikkat çekti. Taşkın, bu sorunların çözümüne yönelik adımların atılmasının hem çalışan memnuniyetini artıracağını hem de hizmet kalitesini yükselteceğini ifade etti.

Taşkın, güçlü bir maliye teşkilatının yalnızca mevzuatla değil, motive olmuş ve emeğinin karşılığını alan çalışanlardan oluşan bir yapıyla mümkün olacağını kaydetti.

Mali Hizmetler Sınıfı ve Uzman Kadroları

Resul Taşkın, çözüm önerilerini de sıraladı:

Mali Hizmetler Sınıfı Oluşturulması: Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Gelir İdaresi Başkanlığı personelini kapsayacak şekilde, özlük hakları yaptığı işin önemi ve üstlendiği riskle orantılı hale getirilmiş Mali Hizmetler Sınıfı oluşturulmalı; bu sınıfa giren personelin zam, tazminat ve ek ödemeleri yeniden belirlenmeli.

Maliye Uzmanı Kadrosu İhdası: Mali Hizmetler Sınıfı oluşturulmasının ardından merkez teşkilatında görev yapmak üzere, kariyer Maliye Uzmanı kadrosu ihdas edilmeli.

Kariyer Uzmanlarda Merkez-Taşra Ayrımının Kaldırılması: Kariyer uzmanlar arasındaki maaş farklarının giderilmesi, merkez ve taşra ayrımının kaldırılması, uzmanların gösterge, ek gösterge ve yan ödeme puanlarının eşitlenmesi gerekiyor.

Başuzmanlık İhdası: Uzman yardımcılığından uzmanlığa geçen kariyer uzmanların hizmet yıllarının mali ve statü açısından karşılığı bulunmamakta; 10 hizmet yılı sonrası atanabilecek Başuzman kadrosu ihdas edilmeli.

Denetim ve Denetime İlişkin Fazla Çalışma Ücreti: Denetim hizmeti gören personel arasındaki tazminat farkları düzeltilmeli; denetime çıkan tüm personele ulaşım giderleri de dahil olmak üzere fazla çalışma ücreti eksiksiz ödenmeli.

Taşkın'dan Mesaj

Resul Taşkın, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

'Güçlü bir maliye teşkilatı; yalnızca mevzuatla değil, motive olmuş, kendini güvende hisseden ve emeğinin karşılığını aldığını düşünen çalışanlardan müteşekkil bir kamu mali yönetim sisteminin teşkil edilmesiyle mümkündür.'

HABER: ADIYAMAN (PERRE) - Berfin GÜRBÜZ

Kaynak : PERRE