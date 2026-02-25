Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent trafiğinin yoğun olarak kullanıldığı ve ana arterlere bağlantı sağlayan Arzumkent Caddesi'nde asfalt serim çalışmalarına başladı. Altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ve hava şartlarının elverişli hale gelmesinin ardından başlatılan çalışmayla bölgede ulaşım güvenliği ve sürüş konforunun artırılması hedefleniyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Fen İşleri Müdürlüğü yetkililerinden bilgi aldı. Kent genelinde asfalt serim çalışmalarının planlı bir şekilde sürdüğünü belirten Başkan Tutdere, Arzumkent Caddesi'nin adliye ve müftülük hattına kadar uzanan önemli ulaşım akslarından biri olduğunu ifade etti.

Başkan Tutdere açıklamasında, 'Fen İşleri ekiplerimizle birlikte şehrimizin dört bir yanında asfalt serim çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Şu an Arzumkent Caddesi'ndeyiz. Burası adliye ve müftülük caddesine kadar uzanan, kentin en işlek arterlerinden bir tanesi. Daha önce bu bölgede yağmur suyu, içme suyu ve kanalizasyon başta olmak üzere tüm altyapı çalışmalarımızı tamamlamıştık. Şimdi de asfalt serimini gerçekleştiriyoruz. Yollarımızın standartlarını yükselterek, yağışların oluşturduğu olumsuzlukları ortadan kaldıracağız. Bu süreçte gösterdiğiniz sabır ve anlayış için tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

Kaynak : PERRE