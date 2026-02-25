Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 'Laikliği Birlikte Savunuyoruz' başlıklı bildiriyi yayımlayan 168 kişi hakkında dava açıldığını açıkladı.

168 Kişi Hakkında Hukuki Süreç Başlatıldı

Bakan Tekin, bugün AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yazar, akademisyen, sanatçı, gazeteci ve meslek odası temsilcilerinin imzasıyla yayımlanan bildiri nedeniyle 168 kişi aleyhine hukuki sürecin başlatıldığını bildirdi. Tekin, 'Laiklik bildirisi yayınlayan 168 kişi aleyhine dava açtık' dedi.

Bakan Tekin'in Açıklamaları

Bakan Tekin, Anayasa ve kanunlara uygun hareket ettiklerini vurgulayarak, Milli Eğitim'in görevlerinin başında tüm vatandaşların temel hak ve özgürlüklerinden eşit şekilde yararlanmasını sağlamak ve çocukları milli birlik ve adalet değerleri çerçevesinde eğitmek olduğunu söyledi. Tekin, bildiri metninde yer alan bazı ifadelerin toplumun dini inançlarını kendi perspektiflerinden yorumlayarak azınlık sınıfına soktuğunu belirtti ve bunu 'totaliterizmin entelektüel düzeyde vücut bulmuş hali' olarak nitelendirdi.

Bakan, hakarete maruz kalan herkesin yargıya başvurması gerektiğini de ifade etti. Ayrıca, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına teşekkür ederek, sürece devlet adamına yakışır bir ciddiyetle sahip çıktığını söyledi.

Bildiri ve İçeriği

'Laikliği Birlikte Savunuyoruz' başlıklı metin, aralarında yazar, akademisyen, sanatçı ve meslek odası temsilcilerinin bulunduğu 168 kişi tarafından yayımlanmıştı. Bildiride laiklik ilkesinin korunması ve şeriatçı dayatmaların reddedilmesi çağrısı yapılmıştı.

HABER: ANKARA (PERRE) - Berfin GÜRBÜZ

Kaynak : PERRE