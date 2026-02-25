Erdoğan, etkinliklerin gönüllülük esasına dayalı ve anayasal olduğunu vurguladı, bildirinin esas amacının laiklik değil milletin değerlerini hedef almak olduğunu söyledi. Ayrıca, Türkiye’nin tarihî ve manevi değerlerinin korunacağını, farklı inanç ve mezheplere saygı duyulduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısında, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından okullara gönderilen 'Maarifin Kalbinde Ramazan' genelgesine destek verdi. Erdoğan, genelge kapsamında düzenlenecek etkinliklerin gönüllülük esasına dayalı olduğunu ve anayasal dayanağı bulunduğunu belirtti.

Bakan Tekin'e Destek

Erdoğan, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

'Milli Eğitim Bakanlığımız, 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modelimiz' kapsamında 'Maarif'in Kalbinde Ramazan' teması altında çeşitli etkinlikler düzenlemek üzere 81 ilimize bir yazı gönderdi. Öğrenciler için söyleşi programları düzenlenecek, okul-aile işbirliğini güçlendirmek amacıyla iftar sofraları kurulacak. Çocuklarımızın milli ve manevi değerleri öğrenmeleri ve tecrübe etmeleri için okul dışı öğrenme ortamları hazırlanacak; paylaşma bilinci, birlik ruhu, adalet, merhamet ve vatanseverlik gibi değerler aşılanacak. Bu etkinlikler tamamen gönüllülük esasına dayalıdır ve anayasal dayanağı bulunmaktadır.'

Laiklik Bildirisine Tepki

168 yazar, akademisyen, sanatçı, gazeteci ve meslek odası temsilcisinin imzasıyla yayımlanan 'Laikliği Birlikte Savunuyoruz' bildirisine ilişkin Erdoğan, 'Ramazandan bir gün önce, 'laiklik elden gidiyor' söylemiyle bir grup bildiri yayınladı. Bunlar Noel süslemelerinde ya da Cadılar Bayramı gibi etkinliklerde rahatsızlık duymazken, çocuklarımızın namazı, orucu öğrenmesini, Ramazan süslemeleri yapmasını ve ilahiler söylemesini eleştiriyorlar. Laikliğin arkasına saklanmayı bırakmalı, derdinizin bu milletin manevi ve milli değerleri olduğunu itiraf etmelisiniz' ifadelerinin kullandı.

Erdoğan, bildiriye tepki gösterirken, bu kişilerin esas amacının laiklik olmadığını, milletin kendisini hedef aldıklarını savundu.

İnanç Özgürlüğü ve Tarihî Vurgular

Cumhurbaşkanı, inanç özgürlüğü eleştirilerine de yanıt verdi:

'Biz büyük imparatorluklar kurmuş, büyük medeniyetler inşa etmiş bir milletin evlatlarıyız. Tarihimiz boyunca Kur'an, Peygamber sevgisi, iman ve oruç temel değerlerimiz olmuştur. Ahmet Yesevi, Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre, Mevlana gibi isimler İslam'ın değerlerini bu topraklara kazımıştır. Kimse bize azınlık hakları veya inanç özgürlüğü dersi veremez. Bu değerleri dünyaya öğreten bir milletiz. Türkiye'de farklı inanç ve mezhepler adalet içinde bir arada yaşamıştır. Bizim dışarıdan değer ithal etmemize gerek yok; Selçuklu ve Osmanlı mirası ile Türkiye birikimi yeterlidir. Her inanca ve mezhebe saygımız vardır, ancak milli ve manevi değerlerimizi korumaya devam edeceğiz.'

Balıkesir F-16 Kazası

Erdoğan, Balıkesir'de meydana gelen F-16 kazasına ilişkin de konuştu:

'Dün gece Balıkesir 9. Ana Jet Üssü Komutanlığı'ndan kalkan F-16 uçağımız kaza kırıma uğradı, pilotumuz şehit oldu. Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat'a Allah'tan rahmet, ailesine ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne başsağlığı diliyorum. Kazanın nedenleri incelenmektedir, şehidimizin mekânı cennet olsun.'

Ramazan Etkinlikleri ve İlahiler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülke genelinde düzenlenen Ramazan etkinlikleri ve ilahilerin önemine değindi:

'Bu yıl ülkenin her yerinde terennüm edilen ilahilerle coşku ve manevi haz hep birlikte yaşanıyor. Özellikle okul bahçelerinde öğrencilerin hep birlikte ilahilere eşlik etmesi memnuniyet vericidir. Kimse bundan gocunmamalı, rahatsız olmamalıdır. Bu fotoğraf, gerçek Türkiye'nin ve milletimizin fotoğrafıdır.'

Erdoğan, AK Parti teşkilatlarının Ramazan süresince yürüttüğü sosyal yardım ve dayanışma çalışmalarını da aktardı.

Önceki Bildiri ve İmzacıları

168 kişinin imzasıyla yayımlanan 'Laikliği Birlikte Savunuyoruz' metninde, yazar, sanatçı ve akademisyenler, siyasal İslamcı uygulamaların Türkiye'yi Orta Doğu'nun gerici bir bataklığına sürüklediğini savunmuş, laikliği savunmanın suç olmadığını ve şeriatçı dayatmaları reddettiklerini belirtmişti.

